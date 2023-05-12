У Маріуполі окупанти навчають школярів воювати проти України

Одна із шкіл Маріуполя в окупації. Фото: росЗМІ

Російські окупанти навчають учнів маріупольських шкіл роботі з безпілотниками, призначеними для атак на українську армію. На "уроках мужності" дітей вдягають у російську військову форму.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Маріупольська міська рада.

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Окупанти проводять у школах захопленого ними Маріуполя так звані "уроки мужності".

На цих уроках росіяни навчають дітей керувати дронами, якими убивають українських військових.

Крім того, школярів вдягають у російську військову форму із георгіївськими стрічками.

Скільки школярів зараз у Маріуполі

За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, в захопленому окупантами місті зараз перебувають близько 10 тисяч дітей шкільного віку.

"Росіяни здійснюють над ними справжнє психологічне насилля, навчають їх ненависті. Лише коли місто повернеться до України, діти знов будуть у безпеці", — наголосив мер українського міста.

Нагадаємо, що маріупольські школи змушували готуватися до 9 травня у радянському стилі.

На вікнах навчальних закладів з'явилися георгіївські стрічки, герб СРСР, а також гасла, завдяки яким окупанти спробували повернути місто до радянських часів.