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В Мариуполе оккупанты обустроили склады БК под прикрытием жилых многоэтажек

10 июля 2023 17:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Мариуполе оккупанты обустроили склады БК под прикрытием жилых многоэтажек
Российские БК в жилых кварталах Мариуполя. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В оккупированном Мариуполе россияне начали обустраивать склады хранения боеприпасов прямо посреди жилой многоквартирной застройки. Таким образом, они хотят "прикрыться" мирным населением.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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В мэрии отметили, что группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщила по меньшей мере о двух подобных составах. Один в районе бульв. Шевченко и пр. металлургов. Два дня подряд россияне завозят туда грузовиками БК. Начислено не менее 12 автомобилей.

Второй в районе одной из школ Приморского района.

"Такая тактика новая и ранее оккупантами не применялась. Перемещение БК непосредственно из промзоны Мариуполя. Таким образом, на основании анализа поражений "хлопком" кафиры пытаются максимально обезопасить склады, уже откровенно прикрываясь мирным населением", — рассказывает Андрющенко.

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Российские БК в жилых кварталах Мариуполя. Фото: t.me/andriyshTime

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Напомним, недавно Петербургский театральный институт (РДИСИ) объявил начало набора абитуриентов на целевой актерский курс при Мариупольском драматическом театре, где россияне убили тысячи мирных жителей.

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