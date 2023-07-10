В Мариуполе оккупанты обустроили склады БК под прикрытием жилых многоэтажек

Российские БК в жилых кварталах Мариуполя. Фото: t.me/andriyshTime

В оккупированном Мариуполе россияне начали обустраивать склады хранения боеприпасов прямо посреди жилой многоквартирной застройки. Таким образом, они хотят "прикрыться" мирным населением.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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В мэрии отметили, что группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщила по меньшей мере о двух подобных составах. Один в районе бульв. Шевченко и пр. металлургов. Два дня подряд россияне завозят туда грузовиками БК. Начислено не менее 12 автомобилей.

Второй в районе одной из школ Приморского района.

"Такая тактика новая и ранее оккупантами не применялась. Перемещение БК непосредственно из промзоны Мариуполя. Таким образом, на основании анализа поражений "хлопком" кафиры пытаются максимально обезопасить склады, уже откровенно прикрываясь мирным населением", — рассказывает Андрющенко.

Российские БК в жилых кварталах Мариуполя. Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, недавно Петербургский театральный институт (РДИСИ) объявил начало набора абитуриентов на целевой актерский курс при Мариупольском драматическом театре, где россияне убили тысячи мирных жителей.