В Мариуполе оккупанты обустроили склады БК под прикрытием жилых многоэтажек
В оккупированном Мариуполе россияне начали обустраивать склады хранения боеприпасов прямо посреди жилой многоквартирной застройки. Таким образом, они хотят "прикрыться" мирным населением.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
Оккупанты прикрываются мирным населением
В мэрии отметили, что группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщила по меньшей мере о двух подобных составах. Один в районе бульв. Шевченко и пр. металлургов. Два дня подряд россияне завозят туда грузовиками БК. Начислено не менее 12 автомобилей.
Второй в районе одной из школ Приморского района.
"Такая тактика новая и ранее оккупантами не применялась. Перемещение БК непосредственно из промзоны Мариуполя. Таким образом, на основании анализа поражений "хлопком" кафиры пытаются максимально обезопасить склады, уже откровенно прикрываясь мирным населением", — рассказывает Андрющенко.
Напомним, недавно Петербургский театральный институт (РДИСИ) объявил начало набора абитуриентов на целевой актерский курс при Мариупольском драматическом театре, где россияне убили тысячи мирных жителей.