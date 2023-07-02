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Андрющенко показав, як виглядає Приморський район у Маріуполі після окупантів

2 липня 2023 19:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Андрющенко показав, як виглядає Приморський район у Маріуполі після окупантів
Знищений будинок у Маріуполі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як зараз виглядає Приморський район міста. За його словами, він завжди вважався елітним.

Відео Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Приморський район Маріуполя

"Тут мешкали моряки при СРСР — островок достатку та свободи. Люди, що були гарно одягнені в іноземні недосяжні джинси та які бачили "закордон" на власні очі. Тут оселялись лікарі, викладачі. Якось так пішло, що не працівники заводів. Може, через порт та пароходство", — розповів Андрющенко.

За його словами, цей район був популярним через екологічну чистоту. Андрющенко показав кадри, на яких можна побачити зруйновані будівлі та майже пусті вулиці після російських окупантів.

"Лише руїна та русня, що масовано заселяється в квартири евакуйованих", — додав заступник мера Маріуполя.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі посилилися репресії. Перевіряють абсолютно всіх, незалежно від віку та статі.

Також ми писали, що російські окупанти вигадали чергову причину для того, аби відібрати житло у тих українців, які залишаються в Маріуполі. Відібрані квартири віддають цивільним і військовим росіянам.

Додамо, у тимчасово окупованому Маріуполі водії місцевого водоканалу почали страйкувати через невиплату зарплати протягом двох місяців. Ситуація на Донеччині стає критичною.

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