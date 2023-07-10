Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Маріуполі окупанти облаштували склади БК під прикриттям житлових багатоповерхівок arrow

У Маріуполі окупанти облаштували склади БК під прикриттям житлових багатоповерхівок

10 липня 2023 17:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Маріуполі окупанти облаштували склади БК під прикриттям житлових багатоповерхівок
Російські БК у житлових кварталах Маріуполя. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В окупованому Маріуполі росіяни почали облаштовувати склади зберігання боєприпасів прямо посеред житлової багатоквартирної забудови. Так вони хочуть "прикритись" мирним населенням.

 Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Читайте також:

Окупанти прикриваються мирним населенням

В мерії зазначили, що група "Ї" Маріупольського Спротиву повідомила щонайменше про два подібні склади. Один в районі бул. Шевченка та пр-ту Металургів. Два дні поспіль росіяни завозять туди вантажівками БК. Нараховано щонайменш 12 автомобілів. 

Другий в районі однієї зі шкіл Приморскього району.

"Така тактика нова та раніше окупантами не застосовувалась. Переміщення БК безпосередньо з промзони Маріуполя. В такий спосіб на підставі аналізу уражень "бавовною" окупанти намагаються максимально убезпечити склади, вже відверто прикриваючись мирним населенням", — розповідає Андрющенко. 

скріншот
Російські БК у житлових кварталах Маріуполя. Фото: t.me/andriyshTime

скріншот

Нагадаємо, нещодавно Петербурзький театральний інститут (РДІСД) оголосив початок набору абітурієнтів на цільовий акторський курс при Маріупольському драматичному театрі, де росіяни вбили тисячі мирних жителів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз