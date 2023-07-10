У Маріуполі окупанти облаштували склади БК під прикриттям житлових багатоповерхівок

Російські БК у житлових кварталах Маріуполя. Фото: t.me/andriyshTime

В окупованому Маріуполі росіяни почали облаштовувати склади зберігання боєприпасів прямо посеред житлової багатоквартирної забудови. Так вони хочуть "прикритись" мирним населенням.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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В мерії зазначили, що група "Ї" Маріупольського Спротиву повідомила щонайменше про два подібні склади. Один в районі бул. Шевченка та пр-ту Металургів. Два дні поспіль росіяни завозять туди вантажівками БК. Нараховано щонайменш 12 автомобілів.

Другий в районі однієї зі шкіл Приморскього району.

"Така тактика нова та раніше окупантами не застосовувалась. Переміщення БК безпосередньо з промзони Маріуполя. В такий спосіб на підставі аналізу уражень "бавовною" окупанти намагаються максимально убезпечити склади, вже відверто прикриваючись мирним населенням", — розповідає Андрющенко.

Російські БК у житлових кварталах Маріуполя. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, нещодавно Петербурзький театральний інститут (РДІСД) оголосив початок набору абітурієнтів на цільовий акторський курс при Маріупольському драматичному театрі, де росіяни вбили тисячі мирних жителів.