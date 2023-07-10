У Маріуполі окупанти облаштували склади БК під прикриттям житлових багатоповерхівок
В окупованому Маріуполі росіяни почали облаштовувати склади зберігання боєприпасів прямо посеред житлової багатоквартирної забудови. Так вони хочуть "прикритись" мирним населенням.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Окупанти прикриваються мирним населенням
В мерії зазначили, що група "Ї" Маріупольського Спротиву повідомила щонайменше про два подібні склади. Один в районі бул. Шевченка та пр-ту Металургів. Два дні поспіль росіяни завозять туди вантажівками БК. Нараховано щонайменш 12 автомобілів.
Другий в районі однієї зі шкіл Приморскього району.
"Така тактика нова та раніше окупантами не застосовувалась. Переміщення БК безпосередньо з промзони Маріуполя. В такий спосіб на підставі аналізу уражень "бавовною" окупанти намагаються максимально убезпечити склади, вже відверто прикриваючись мирним населенням", — розповідає Андрющенко.
Нагадаємо, нещодавно Петербурзький театральний інститут (РДІСД) оголосив початок набору абітурієнтів на цільовий акторський курс при Маріупольському драматичному театрі, де росіяни вбили тисячі мирних жителів.