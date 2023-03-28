Удалось установить имя россиянина, который отдавал приказы атаковать Мариуполь

Атрощенко Сергей Валерьевич

Удалось установить имя россиянина, дававшего приказы атаковать Мариуполь. Он контролировал бомбардировки театра, роддома и детской больницы.

Об этом сообщает международное сообщество "ИнформНапалм", передает заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"С первых недель нами установлено, что самолеты, бомбившие Мариуполь взлетали с аэродрома Приморско-Ахтарск", — рассказал Андрющенко.

Международное сообщество обнародовало данные командира воинской части этих пилотов-бомбардировщиков.

Им оказался Атрощенко Сергей Валерьевич 05.05.1981 года. Он родился в городе Овруч Житомирской области. Потом жил в российском городе Липецк, а со временем в Воронеже. Атрощенко некоторое время был прописан по месту службы в в/ч 46451 в пгт. Гвардейское в оккупированном Крыму

В настоящее время оккупант проживает в Приморско-Ахтарске по адресу, который удалось установить благодаря документам о вакцинации от COVID-19.

Напомним, 27 марта, в Мариуполе в 8:07 утра раздался взрыв в районе рынка Бахчиванджи. В городе взорвали автомобиль одного из командиров российских оккупантов.

Также мы писали, что российские оккупанты превращают разрушенный ими же Мариуполь в военную базу. В частности, на площадке "Азовстали" разместили боевые вертолеты российской армии.

Добавим, житель Мариуполя показал, как выглядит его квартира после оккупантов. Россияне разграбили почти все.