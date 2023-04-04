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В Мариуполе оккупанты сменили движение военной техники, — Андрющенко

4 апреля 2023 11:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военная техника в Мариуполе
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко сообщил, что военные рф изменили основное направление перемещения своей военной техники вокруг оккупированного Мариуполя. В последнее время было замечено массовое перемещение грузовиков с боевыми машинами и тралов с гусеничной техникой из Мариупольского района и района села Розовка Запорожской области в Левобережный район Мариуполя и Новоазовский район.

Об этом Андрющенко написал в Telegram.

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 Одновременно было зафиксировано движение только топливозаправщиков в сторону Бердянска.

Подобные перемещения военной техники могут свидетельствовать о намерении российских военных продолжить наступление на территории Украины. Кроме того, перемещение грузовиков с боевыми машинами и тралов с гусеничной техникой может свидетельствовать о подготовке россии к проведению новых боевых операций в данном регионе. Следует отметить, что российские войска уже продемонстрировали свою агрессивность и нарушение международного права в ходе ранее проведенных боевых действий на территории Украины.

Напомним, что в Мариуполе, оккупированном захватчиками, продолжается усиленное патрулирование улиц после взрыва машины коллаборанта. Оккупанты ищут участников движения сопротивления и пытаются подавить его деятельность. 

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