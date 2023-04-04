У Маріуполі окупанти змінили рух військової техніки, — Андрющенко

Військова техніка у Маріуполі

Радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко повідомив, що військові росії змінили основний напрямок переміщення своєї військової техніки навколо окупованого Маріуполя. Останнім часом було помічено масове переміщення вантажівок із бойовими машинами та тралів із гусеничною технікою з Маріупольського району та району села Розівка Запорізької області до Лівобережного району Маріуполя та Новоазовського району.

Про це Андрющенко написав у Telegram.

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Одночасно було зафіксовано рух лише паливозаправників у бік Бердянська.

Подібні переміщення військової техніки можуть свідчити про наміри російських військових продовжити наступ на території України. Крім того, переміщення вантажівок з бойовими машинами та тралів з гусеничною технікою може свідчити про підготовку росії до проведення нових бойових операцій у цьому регіоні. Слід зазначити, що російські війська вже продемонстрували свою агресивність та порушення міжнародного права під час раніше проведених бойових дій на території України.

Нагадаємо, що в Маріуполі, окупованому загарбниками, продовжується посилене патрулювання вулиць після вибуху машини колаборанта. Окупанти шукають учасників руху опору та намагаються придушити його діяльність.