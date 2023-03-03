В Мариуполе организация Красного Креста доставляет оккупантам "гуманитарную помощь"
Организация Красного Креста доставила во временно оккупированный населенный пункт Мангуш Мариупольского района "гуманитарную помощь" оккупантам. Они получили компьютерную и организационную технику.
Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Организация Красного Креста помогла оккупационной администрации.
"Более того, для отдела по делам детей (который способствует депортации и похищению детей Украины оккупантами), УТСЗН — который активно вовлечен в принудительную паспортизацию и территориальный центр социального обслуживания", — пишет Андрющенко.
По словам советника мэра, вся история Красного Креста в Мариуполе при оккупации — это использование международной гуманитарной помощи для упрощения работы оккупантов.
"Может, миссия КК уже перестанет прятаться и сразу повезет дроны и планшеты на передовую оккупантам? Или начнет снабжать полицейские пыточные в Мариуполе и районе?", — добавил Андрющенко.
Напомним, Международный Комитет Красного Креста до сих пор не получил доступа к пленникам, которые удерживаются рф. В свою очередь, украинская сторона предлагает провести трехстороннюю встречу по этому вопросу.
Также мы писали, что московские застройщики отказались восстанавливать уничтоженный российскими войсками Мариуполь. Они требуют от оккупационной армии сначала захватить Запорожье.