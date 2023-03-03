У Маріуполі організація Червоного Хреста доставляє окупантам "гуманітарну допомогу"

"Гуманітарна допомога" від Червоного Хреста

Організація Червоного Хреста доставила в тимчасово окупований населений пункт Мангуш Маріупольського району "гуманітарну допомогу" для окупантів. Вони отримали комп'ютерну та організаційну техніку.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Організація Червоного Хреста "допомогла" окупаційній адміністрації.

"Більш того, для відділу у справах дітей (який сприяє депортації та викраденню дітей України окупантами), УТСЗН — який активно залучено до примусової паспортизації та територіальний центр соціального обслуговування", — пише Андрющенко.

За словами радника мера, вся історія Червоного Хреста в Маріуполі за часів окупації — це використання міжнародної гуманітарної допомоги для спрощення роботи окупантів.

"Може, місія ЧК вже перестане ховатись та одразу везе дрони та планшети на передову окупантам? Або почне забезпечувати поліцейські катівні в Маріуполі та районі?", — додав Андрющенко.





Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста досі не отримав доступу до полонених, які утримуються рф. Своєю чергою, українська сторона пропонує провести тристоронню зустріч щодо цього питання.

Також ми писали, що московські забудовники відмовилися відбудовувати знищений російськими військами Маріуполь. Вони вимагають від окупаційної армії спочатку захопити Запоріжжя.