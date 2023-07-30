В Мариуполе партизаны обезвредили технику и повредили важное здание оккупантов

Взрывы в Мариуполе. Иллюстративное фото: Мариуполь сопротивление

Во временно оккупированном Мариуполе партизанами была проведена диверсионная операция. Благодаря этому удалось обезвредить некоторую технику и оборудование оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Потери оккупантов

Отмечается, что 29 июля группе "Ї" удалось обезвредить три военных грузовика РФ, нанести существенные повреждения зданию, где находится военно-инженерное подразделение российской армии. Также партизаны вывели из строя оборудование, которое производит "зубы дракона".

Дым на месте операции. Фото: Андрющенко Time

"Не хлопком одним…", — отметил один из участников группы сопротивления.

Место расположения техники. Источник: Центр национального сопротивления

Работа партизан в Крыму

Ранее партизаны в Крыму уничтожили партию противокорабельных ракет "Оникс", обстреливавших Одессу.

Напомним, спутник Planet Labs сфотографировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в Крыму. В результате "прилета" был уничтожен вражеский состав боеприпасов.