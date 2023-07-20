У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків вибухів на полігоні в Криму

Вибух на полігоні в Криму. Фото: Reuters

Супутник Planet Labs сфотографував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні у Криму. Внаслідок "прильоту" було знищено ворожий склад боєприпасів.

Світлини опублікувало видання "Схеми".

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Вибухи на полігоні в Криму

Супутникові знімки були зроблені вчора, 19 липня. На них можна побачити наслідки вибухів та пожеж на Старокримському військовому полігоні на тимчасово окупованому півострові. Військові експерти ідентифікували цю територію як склад боєприпасів окупантів.

Склад боєприпасів 13 липня. Фото: t.me/cxemu

Склад боєприпасів 19 липня. Фото: t.me/cxemu

Окупаційна влада не назвала причини пожежі та детонації боєприпасів у Криму, однак оголосила евакуацію у чотирьох населених пунктів.

Глава МНС РК Сергій Садаклієв заявив, що детонація боєприпасів на військовому полігоні продовжується.

Нагадаємо, вранці 19 липня в тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух у Кіровському районі, біля села Кринички. Стало відомо про "приліт" на Старокримському полігоні.

Також ми писали, що партизани показали відео знищеного складу боєприпасів у Криму. Повідомляється, що "приліт" був приблизно о 04:00 ранку. Однак детонація триває досі.

Додамо, Reuters опублікувало світлини з Криму, де 19 липня, пролунали потужні вибухи. На фото можна побачити вогонь та дим після "прильоту" на Старокримському полігоні.