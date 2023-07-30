У Маріуполі партизани знешкодили техніку та пошкодили важливу будівлю окупантів

Вибухи в Маріуполі. Ілюстративне фото: Маріуполь спротив

В тимчасово окупованому Маріуполі партизанами було проведено диверсійну операцію. Завдяки цьому вдалося знешкодити деяку техніку та обладнання окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що 29 липня групі "Ї" вдалося знешкодити три військових вантажівок РФ, завдати суттєвих пошкоджень будівлі, де знаходиться військово-інженерний підрозділ російської армії. Також партизани вивели з ладу обладнання, яке виготовляє "зуби дракону".

Дим на місці операції. Фото: Андрющенко Time

"Не бавовною одною…", — зазначив один із учасників групи спротиву.

Місце розташування техніки. Джерело: Центр національного спротиву

Робота партизанів в Криму

Раніше партизани у Криму знищили партію протикорабельних ракет "Онікс", які обстрілювали Одесу.

Нагадаємо, супутник Planet Labs сфотографував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні у Криму. Внаслідок "прильоту" було знищено ворожий склад боєприпасів.