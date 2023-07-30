У Маріуполі партизани знешкодили техніку та пошкодили важливу будівлю окупантів
В тимчасово окупованому Маріуполі партизанами було проведено диверсійну операцію. Завдяки цьому вдалося знешкодити деяку техніку та обладнання окупантів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Втрати окупантів
Зазначається, що 29 липня групі "Ї" вдалося знешкодити три військових вантажівок РФ, завдати суттєвих пошкоджень будівлі, де знаходиться військово-інженерний підрозділ російської армії. Також партизани вивели з ладу обладнання, яке виготовляє "зуби дракону".
"Не бавовною одною…", — зазначив один із учасників групи спротиву.
Робота партизанів в Криму
Раніше партизани у Криму знищили партію протикорабельних ракет "Онікс", які обстрілювали Одесу.
Нагадаємо, супутник Planet Labs сфотографував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні у Криму. Внаслідок "прильоту" було знищено ворожий склад боєприпасів.