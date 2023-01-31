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В Мариуполе прогремело не менее семи взрывов: что известно

31 января 2023 23:04
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Мариуполе 31 января — работает ПВО оккупантов
Взрывы в Мариуполе
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В Мариуполе раздалось по меньшей мере семь громких взрывов. Известно, что работает ПВО оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Взрывы в Мариуполе

"Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. По меньшей мере семь громких взрывов. Левобережье. Откровенный прилет между с. Виноградное и с. Пионерское. Сообщают об активной работе ПВО оккупантов. Неофициальные паблики пропаганды обычно отчитываются о стандартных" "все цели сбиты". Желательно за действительное. Улыбаемся и ждем хороших хлопковых новостей. Ночь перестает быть томной", — написал Андрющенко в Telegram.

Какая ситуация в Мариуполе

По словам Андрющенка, с середины января в Мариуполе увеличилось количество российских военных. Только утром 16 января было замечено десять грузовиков с российскими военнослужащими. Все они приехали из Донецкого направления. Часть оккупантов расквартировалась в селе Белосарайская коса.

После столь стремительного роста российских военных в городе и на его окраине оккупанты начали вербовать дополнительных работников в пансионаты.

Эти заведения, которые до войны являлись местами отдыха, сейчас используются россиянами для размещения военных подразделений.

Оккупанты набирают в "санатории" поваров и обслугу.

Также известно, что в Мариуполе и окрестных селах гражданские и военные российские оккупанты продают свою еду и сухпайки местным жителям. На заработанные таким образом деньги россияне покупают самогон.

Если жители украинских деревень отказываются покупать сухпайки. Тогда оккупанты, используя оружие, требуют менять сухпайки на самогон без денег.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска из Мариуполя передвигаются на запад в район Бердянска. Также оккупанты начали строить оборонительные укрепления в районе села Розовка Запорожской области.

Также сообщалось, что российские захватчики продолжают разрушать Мариуполь. В частности, они продолжают сносить дома, имеющие историческое значение.

Известно также, что в захваченном и уничтоженном россиянами Мариуполе окончательно уничтожили здание драматического театра. Этот объект в марте бомбили сами российские войска во время штурма города.

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