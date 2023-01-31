Вибухи в Маріуполі 31 січня — працює ППО окупантів

Вибухи в Маріуполі

У Маріуполі пролунало щонайменше сім гучних вибухів. Відомо, що працює ППО окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вибухи у Маріуполі

"Маріуполь. Повітряна тривога. Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменш сім гучних вибухів. Лівобережжя. Відвертий прильот між с. Виноградне та с. Піонерське. Повідомляють про активну роботу ППО окупантів. Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні "атака БпЛА" та "всі цілі збито". Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняні новини. Ніч перестає бути томною", — написав Андрющенко в Telegram.

Яка ситуація в Маріуполі

За словами Андрющенка, із середини січня у Маріуполі збільшилась кількість російських військових. Тільки зранку 16 січня були помічені десять вантажівок із російськими військовослужбовцями. Усі вони приїхали з Донецького напрямку. Частина окупантів розквартирувалася у селі Білосарайська коса.

Після такого стрімкого зростання кількості російських військових у місті та на його околиці окупанти почали вербувати додаткових працівників у пансіонати.

Ці заклади, які до війни були місцями відпочинку, зараз використовуються росіянами для розміщення військових підрозділів.

Окупанти набирають до "санаторіїв" кухарів та обслугу.

Також відомо, що в Маріуполі та навколишніх селах цивільні та військові російські окупанти продають свою їжу та сухпайки місцевим жителям. На зароблені таким чином гроші росіяни купують самогон.

Якщо ж мешканці українських сіл відмовляються купувати сухпайки. Тоді окупанти, використовуючи зброю, вимагають міняти сухпайки на самогон без грошей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська з Маріуполя пересуваються на захід, в район Бердянська. Також окупанти почали будувати оборонні укріплення в районі села Розівка Запорізької області.

Також повідомлялося, що російські загарбники продовжують руйнувати Маріуполь. Зокрема, вони продовжують зносити будинки, які мають історичне значення.

Відомо також, що у захопленому і знищеному росіянами Маріуполі остаточно знищили будівлю драматичного театру. Цей об’єкт у березні бомбардували самі російські війська під час штурму міста.