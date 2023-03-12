В Мариуполе раздались взрывы, оккупанты подняли авиацию

Мариуполь всколыхнула серия взрывов

В воскресенье, 12 марта, в Мариуполе прогремели взрывы. После этого оккупанты подняли в небо авиацию.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Что известно

"Группа Мариупольского Сопротивления сообщает о взрывах в Мариупольском районе в направлении с. Сартана. После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию. Наблюдаем за ситуацией", — написал Андрющенко.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов. В мэрии Мариуполя намекают, что взрывы произошли на объектах оккупантов.

Также в поселке Мангуш, неподалеку от Мариуполя, 11 марта зафиксирован "прилет" по месту размещения российских оккупантов. Пока известно об около 20 погибших.