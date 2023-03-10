ЗМІ показали, як відбувались перші переговори між Україною та рф щодо деблокади "Азовсталі"

Олександр Ковальов (ліворуч) зустрічається з російським генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим (посередині) та його контактним представником ФСБ Валентином Крижановським (праворуч) на безлюдній дорозі в Маріуполі 27 квітня

Для українців "Азовсталь" стала похмурим, але потужним символом опору, прихистивши близько 2600 солдатів і мирних жителів, поки росіяни тижнями атакували комбінат. Для москви це величезне місце було розчаруванням, останньою впертою опозицією в місті, яке її війська намагалися контролювати тижнями.

Видання CNN показало, як відбувалися перші переговори між Україною та рф щодо деблокади "Азовсталі" 27 квітня.

Що відомо про посередників переговорів

Народний депутат України від Донецької області та ветеран радянсько-афганської війни Олександр Ковальов розповів CNN, що він був посередником на ранніх етапах переговорів. Два високопоставлені генерали російської військової розвідки, широко відомої як ГРУ, представляли іншу сторону: генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, другий командувач ГРУ, і генерал-майор Олександр Зорін, обидва народжені в Україні.

Алексєєв був пов'язаний з низкою нахабних міжнародних інцидентів в останні роки. Він був серед чотирьох офіцерів ГРУ, на яких Міністерство фінансів США ввело санкції у 2016 році за широкомасштабну зловмисну ​​кіберактивність, спрямовану на підрив демократичних процесів Америки, включаючи втручання у вибори. Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти нього у 2019 році за отруєння колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля в Англії смертельною нервово-паралітичною речовиною.

Тим часом Зорін був представником путіна в Сирії, відіграючи активну роль у переговорах між режимом президента Башара Асада та опозицією країни та повстанськими фракціями.

"Їхня участь висвітлює важливість, яку путін надавав виходу з глухого кута "Азовсталі" та захопленню Маріуполя, зберігаючи свій довгоочікуваний сухопутний міст між Кримом і росією — один із найбільших призів російського вторгнення", — пише видання.

У Маріуполі розгортаються переговори

25 квітня Ковальов здійснив свою першу поїздку на окупований росією південь України з початку війни.

Він був шокований руйнуваннями, свідком яких він став під час цієї короткої екскурсії містом і задокументував цю сцену на відео та фотографіях, якими поділився з CNN. CNN перевірив їх метадані або інформацію про файли, яка збігалася з часом і датою подорожей Ковальова.

"Нас бомбили, нас обстрілювали. Ми були в повністю зруйнованому місті. Місто, яке практично стерте з лиця землі. Ми були саме в центрі війни", — сказав він.

Для того, щоб навіть дістатися до заводу, потрібно було дотримуватися режиму припинення вогню.

27 квітня Ковальов був зображений на фото, яке нагадувало сцену зі шпигунського фільму. На фото Ковальов разом з Крижановським і генерал-лейтенантом 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу росії Андрієм Сичовим сидять посеред дороги за невеликим столиком.

Ковальов розповів, що сидів цілий день з генералом на прізвисько "Дон". Сичовий відповідав за керівництво наступом на Маріуполь і, за чутками, замінив генерал-полковника Олександра Журавльова після початкових невдалих етапів війни; він також потрапив під санкції ЄС за військові дії в Україні.

Хоча на фото зустрічі нібито все було спокійно, Ковальов сказав: "Насправді все вибухало. Ми зробили все, щоб "Азовсталь" була тихою".

Цивільне населення було пріоритетом, їхні відчайдушні благання та погіршення стану здоров’я привернули увагу світу.

Ковальов зіграв свою роль у їх остаточному звільненні, сказавши, що він допоміг переконати "іншу сторону, що порятунок, перш за все, дітей, жінок і поранених, буде актом розсудливості, актом гуманізму".

Нагадаємо, 22 лютого помер капітан та командир першого батальйону полку "Азов" Олег Мудрак, який шість місяців перебував у полоні.

Фото: CNN