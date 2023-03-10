Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗМІ показали, як відбувались перші переговори між Україною та рф щодо деблокади "Азовсталі" arrow

ЗМІ показали, як відбувались перші переговори між Україною та рф щодо деблокади "Азовсталі"

10 березня 2023 00:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Олександр Ковальов (ліворуч) зустрічається з російським генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим (посередині) та його контактним представником ФСБ Валентином Крижановським (праворуч) на безлюдній дорозі в Маріуполі 27 квітня
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Для українців "Азовсталь" стала похмурим, але потужним символом опору, прихистивши близько 2600 солдатів і мирних жителів, поки росіяни тижнями атакували комбінат. Для москви це величезне місце було розчаруванням, останньою впертою опозицією в місті, яке її війська намагалися контролювати тижнями.

Видання CNN показало, як відбувалися перші переговори між Україною та рф щодо деблокади "Азовсталі" 27 квітня. 

Читайте також:

Що відомо про посередників переговорів

Народний депутат України від Донецької області та ветеран радянсько-афганської війни Олександр Ковальов розповів CNN, що він був посередником на ранніх етапах переговорів. Два високопоставлені генерали російської військової розвідки, широко відомої як ГРУ, представляли іншу сторону: генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, другий командувач ГРУ, і генерал-майор Олександр Зорін, обидва народжені в Україні.

Алексєєв був пов'язаний з низкою нахабних міжнародних інцидентів в останні роки. Він був серед чотирьох офіцерів ГРУ, на яких Міністерство фінансів США ввело санкції у 2016 році за широкомасштабну зловмисну ​​кіберактивність, спрямовану на підрив демократичних процесів Америки, включаючи втручання у вибори. Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти нього у 2019 році за отруєння колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля в Англії смертельною нервово-паралітичною речовиною.

Тим часом Зорін був представником путіна в Сирії, відіграючи активну роль у переговорах між режимом президента Башара Асада та опозицією країни та повстанськими фракціями.

"Їхня участь висвітлює важливість, яку путін надавав виходу з глухого кута "Азовсталі" та захопленню Маріуполя, зберігаючи свій довгоочікуваний сухопутний міст між Кримом і росією — один із найбільших призів російського вторгнення", — пише видання.

У Маріуполі розгортаються переговори

25 квітня Ковальов здійснив свою першу поїздку на окупований росією південь України з початку війни.

Він був шокований руйнуваннями, свідком яких він став під час цієї короткої екскурсії містом і задокументував цю сцену на відео та фотографіях, якими поділився з CNN. CNN перевірив їх метадані або інформацію про файли, яка збігалася з часом і датою подорожей Ковальова. 

"Нас бомбили, нас обстрілювали. Ми були в повністю зруйнованому місті. Місто, яке практично стерте з лиця землі. Ми були саме в центрі війни", — сказав він.

Для того, щоб навіть дістатися до заводу, потрібно було дотримуватися режиму припинення вогню.

27 квітня Ковальов був зображений на фото, яке нагадувало сцену зі шпигунського фільму. На фото Ковальов разом з Крижановським і генерал-лейтенантом 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу росії Андрієм Сичовим сидять посеред дороги за невеликим столиком.

Ковальов розповів, що сидів цілий день з генералом на прізвисько "Дон". Сичовий відповідав за керівництво наступом на Маріуполь і, за чутками, замінив генерал-полковника Олександра Журавльова після початкових невдалих етапів війни; він також потрапив під санкції ЄС за військові дії в Україні.

Хоча на фото зустрічі нібито все було спокійно, Ковальов сказав: "Насправді все вибухало. Ми зробили все, щоб "Азовсталь" була тихою".

Цивільне населення було пріоритетом, їхні відчайдушні благання та погіршення стану здоров’я привернули увагу світу.

Ковальов зіграв свою роль у їх остаточному звільненні, сказавши, що він допоміг переконати "іншу сторону, що порятунок, перш за все, дітей, жінок і поранених, буде актом розсудливості, актом гуманізму".

Нагадаємо, 22 лютого помер капітан та командир першого батальйону полку "Азов" Олег Мудрак, який шість місяців перебував у полоні. 

Фото: CNN

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

00:05 "Шахтар" втратив перемогу над "Феєнордом" в матчі Ліги Європи

23:49 Swarovski остаточно йде з ринку рф

23:40У Запоріжжі чутно вибухи: що відомо

23:37 США запровадили санкції проти компанії із Китаю, яка допомагала Ірану у виробництві дронів

23:28 Ллойд Остін заявив, що США та Ізраїль зроблять усе, щоб Іран не отримав ядерної зброї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:25 Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

22:50 Російські мільярдери хочуть продати свої частки в Альфа-банк, аби вийти з-під санкцій, — ЗМІ

22:45 Зінченко та "Арсенал" зіграли внічию із "Спортингом" в Лізі Європи

Новина з фото

22:28 Голова Львівської ОВА показав наслідки ракетного прильоту по Золочівськму району

Новина з відео

23:25 Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:40 Олександрівська лікарня у Києві залишилася без опалення та гарячої води, — Кличко

Новина з відео

18:28 У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Новина з відео

17:27 Пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР": для чого він збрехав

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Актуальне по темі

None 10 Березень 00:03

"Шахтар" втратив перемогу над "Феєнордом" в матчі Ліги Європи

None 9 Березень 23:47

Swarovski остаточно йде з ринку рф

None 9 Березень 23:41

У Запоріжжі чутно вибухи: що відомо

None 9 Березень 23:45

США запровадили санкції проти компанії із Китаю, яка допомагала Ірану у виробництві дронів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB