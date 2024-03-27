В Мариуполе зафиксировали передвижение российской техники в направлении Бердянска

РФ переправляет военную технику из Мариуполя в Бердянск. Фото: slovoidilo.ua

Россия перебрасывает военную технику с временно оккупированного Мариуполя на Бердянское направление. По предварительной информации, пунктами назначения являются города Приморск и Токмак Запорожской области.

Об этом сообщает советник заместителя городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Техника, которую оккупанты направляют на Бердянское направление, имеет разную маркировку, включая два треугольника ФСБ России.

"Последние недели значительно усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так и инженерно-логистическими подразделениями", — отметил Андрющенко.

Напомним, украинские предприятия АЗМОЛ и "Бердянские жатки" в Бердянске окончательно перешли в руки россиян. Вероятно, оккупанты милитаризуют их для нужд РФ.

Также во временно оккупированном Бердянске процветает наркоторговля. В поисках легкого заработка люди соглашаются за 800 долларов в неделю становиться "закладчиками".