В Мариупольском горсовете рассказали об ударах по базам россиян в регионе
Украинские защитники в последние дни нанесли несколько точных ударов по местам дислокации российских войск и складам с боеприпасами в районе Мариуполя. Были поражены такие базы оккупантов в Никольском, Урзуфе и Юрьевке.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Рост количества ударов по россиянам
По информации официальных мариупольских властей, в последние дни серьезно увеличилось количество ударов Сил обороны Украины по местам базирования российских войск в Мариуполе и в его окрестностях.
По предварительным данным, удары были нанесены по базам россиян в Никольском, Урзуфе и Юрьевке.
В этих населенных пунктах, кроме российских войск, расположены еще и склады с боеприпасами оккупационного контингента.
Видео успешных действий украинской армии
Мариупольский горсовет опубликовал видео последствий обстрелов российских баз в окрестностях оккупированного города.
"Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется", — подчеркнули в городском совете.
Напомним, что, по информации советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты заставляют жителей Мариуполя жить в аварийных домах. Так называемые "ремонты" происходят только для отмывания денег, после них мариупольцев оставляют с пробитыми стенами.