В Мариупольском горсовете рассказали об ударах по базам россиян в регионе

Дым над Мариуполем. Фото: Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Украинские защитники в последние дни нанесли несколько точных ударов по местам дислокации российских войск и складам с боеприпасами в районе Мариуполя. Были поражены такие базы оккупантов в Никольском, Урзуфе и Юрьевке.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

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По информации официальных мариупольских властей, в последние дни серьезно увеличилось количество ударов Сил обороны Украины по местам базирования российских войск в Мариуполе и в его окрестностях.

По предварительным данным, удары были нанесены по базам россиян в Никольском, Урзуфе и Юрьевке.

В этих населенных пунктах, кроме российских войск, расположены еще и склады с боеприпасами оккупационного контингента.

Видео успешных действий украинской армии

Мариупольский горсовет опубликовал видео последствий обстрелов российских баз в окрестностях оккупированного города.

"Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется", — подчеркнули в городском совете.

Напомним, что, по информации советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты заставляют жителей Мариуполя жить в аварийных домах. Так называемые "ремонты" происходят только для отмывания денег, после них мариупольцев оставляют с пробитыми стенами.