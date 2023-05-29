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У Маріупольській міськраді розповіли про удари по базах росіян у регіоні

29 травня 2023 11:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Маріупольській міськраді розповіли про удари по базах росіян у регіоні
Дим над Маріуполем. Фото: Telegram-канал Маріупольської міської ради.
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські захисники в останні дні завдали кількох влучних ударів по місцях дислокації російських військ та складах з боєприпасами в районі Маріуполя. Були уражені такі бази окупантів у Нікольському, Урзуфі та Юр’ївці.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

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Зростання кількості ударів по росіянах

За інформацією офіційної маріупольської влади, в останні дні серйозно збільшилася кількість ударів Сил оборони України по місцях базування російських військ у Маріуполі та на його околицях.

За попередніми даними, удари були завдані по базах росіян у Нікольському, Урзуфі та Юр’ївці.

У цих населених пунктах, крім самих російських військ, розташовані ще й склади із боєприпасами окупаційного контингенту.

Відео успішних дій української армії

Маріупольська міськрада опублікувала відео наслідків обстрілів російських баз у околицях окупованого міста.

"Нещодавно ці населенні пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється", — наголосили у міській раді.

Нагадаємо, що, за інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти змушують мешканців Маріуполя жити в аварійних будинках. Так звані "ремонти" відбуваються лише для відмивання грошей, після них маріупольців лишають з пробитими стінами.

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