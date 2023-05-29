У Маріупольській міськраді розповіли про удари по базах росіян у регіоні
Українські захисники в останні дні завдали кількох влучних ударів по місцях дислокації російських військ та складах з боєприпасами в районі Маріуполя. Були уражені такі бази окупантів у Нікольському, Урзуфі та Юр’ївці.
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
Зростання кількості ударів по росіянах
За інформацією офіційної маріупольської влади, в останні дні серйозно збільшилася кількість ударів Сил оборони України по місцях базування російських військ у Маріуполі та на його околицях.
За попередніми даними, удари були завдані по базах росіян у Нікольському, Урзуфі та Юр’ївці.
У цих населених пунктах, крім самих російських військ, розташовані ще й склади із боєприпасами окупаційного контингенту.
Відео успішних дій української армії
Маріупольська міськрада опублікувала відео наслідків обстрілів російських баз у околицях окупованого міста.
"Нещодавно ці населенні пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється", — наголосили у міській раді.
Нагадаємо, що, за інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти змушують мешканців Маріуполя жити в аварійних будинках. Так звані "ремонти" відбуваються лише для відмивання грошей, після них маріупольців лишають з пробитими стінами.