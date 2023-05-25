В Мелитополе слышны взрывы: дым поднимается в районе аэродрома
В оккупированном российскими войсками Мелитополе раздались многочисленные взрывы. В районе аэродрома, где базируются войска РФ, слышны громкие звуки и виден дым.
Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".
Взрывы в Мелитополе
В оккупированном российскими войсками городе Мелитополь Запорожской области произошли взрывы.
Местные жители отметили, что взрывов было несколько.
Детали инцидента
Позже в соцсетях появились фото- и видеоподтверждения взрывов в Мелитополе.
По предварительным данным, взрывы произошли в районе аэродрома, где базируются российские оккупационные войска.
Российские оккупанты и местные коллаборанты из "администрации" Запорожской области, которая базируется именно в Мелитополе, пока не комментируют сегодняшние взрывы.
Напомним, утром 12 мая в оккупированном россиянами Мелитополе также раздался взрыв. Российские пропагандисты заявили, что это было самодельное взрывное устройство, сработавшее в мусорном баке.