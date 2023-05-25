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В Мелитополе слышны взрывы: дым поднимается в районе аэродрома

25 мая 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мелитополе слышны взрывы: дым поднимается в районе аэродрома
Российские войска в Мелитополе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В оккупированном российскими войсками Мелитополе раздались многочисленные взрывы. В районе аэродрома, где базируются войска РФ, слышны громкие звуки и виден дым.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

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Взрывы в Мелитополе

В оккупированном российскими войсками городе Мелитополь Запорожской области произошли взрывы.

Местные жители отметили, что взрывов было несколько.

Детали инцидента

Позже в соцсетях появились фото- и видеоподтверждения взрывов в Мелитополе.

По предварительным данным, взрывы произошли в районе аэродрома, где базируются российские оккупационные войска.

Российские оккупанты и местные коллаборанты из "администрации" Запорожской области, которая базируется именно в Мелитополе, пока не комментируют сегодняшние взрывы.

Напомним, утром 12 мая в оккупированном россиянами Мелитополе также раздался взрыв. Российские пропагандисты заявили, что это было самодельное взрывное устройство, сработавшее в мусорном баке.

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