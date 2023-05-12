У Мелітополі зранку пролунав вибух: що говорять окупанти
В окупованому росіянами Мелітополі знову пролунав вибух. Російські пропагандисти заявили, що це був лише саморобний вибуховий пристрій, який спрацював у сміттєвому баку.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Вибух у Мелітополі
У окупованому росіянами місті Мелітополь зранку пролунав сильний вибух.
За попередніми даними, вибух стався у самому центрі міста.
Деталі інциденту
Мелітопольське видання "Ріа-Мелітополь" наголосило, що вибух стався неподалік міського парку.
Російські окупанти визнали факт ранкового вибуху, але заявили, що це був усього лиш саморобний вибуховий пристрій, який спрацював у сміттєвому баку.
За інформацією російських пропагандистів, ніхто не постраждав унаслідок вибуху. Були пошкоджені тільки навколишні автомобілі.
Нагадаємо, що подібні інциденти в окупованому місті далеко не рідкість. Так, зранку 27 квітня у центрі Мелітополя теж було чутно вибух.
Згодом стало відомо, що це був замах на одного із керівників окупаційної поліції Олександра Міщенка, який зрадив Україну і перейшов на сторону ворога.
Міщенко в результаті успішних дій українських партизанів загинув.
2 травня зранку в окупованому росіянами Мелітополі знову пролунав вибух. Обставини інциденту вказували на те, що це, імовірно, був черговий замах українських партизанів на мелітопольських колаборантів.