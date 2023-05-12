У Мелітополі зранку пролунав вибух: що говорять окупанти

Окупанти у Мелітополі. Фото: росЗМІ

В окупованому росіянами Мелітополі знову пролунав вибух. Російські пропагандисти заявили, що це був лише саморобний вибуховий пристрій, який спрацював у сміттєвому баку.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Вибух у Мелітополі

У окупованому росіянами місті Мелітополь зранку пролунав сильний вибух.

За попередніми даними, вибух стався у самому центрі міста.

Деталі інциденту

Мелітопольське видання "Ріа-Мелітополь" наголосило, що вибух стався неподалік міського парку.

Російські окупанти визнали факт ранкового вибуху, але заявили, що це був усього лиш саморобний вибуховий пристрій, який спрацював у сміттєвому баку.

За інформацією російських пропагандистів, ніхто не постраждав унаслідок вибуху. Були пошкоджені тільки навколишні автомобілі.

Нагадаємо, що подібні інциденти в окупованому місті далеко не рідкість. Так, зранку 27 квітня у центрі Мелітополя теж було чутно вибух.

Згодом стало відомо, що це був замах на одного із керівників окупаційної поліції Олександра Міщенка, який зрадив Україну і перейшов на сторону ворога.

Міщенко в результаті успішних дій українських партизанів загинув.

2 травня зранку в окупованому росіянами Мелітополі знову пролунав вибух. Обставини інциденту вказували на те, що це, імовірно, був черговий замах українських партизанів на мелітопольських колаборантів.