У Мелітополі чутно вибухи: дим піднімається в районі аеродрому
У окупованому російськими військами Мелітополі пролунали численні вибухи. В районі аеродрому, де базуються війська РФ, чутно гучні звуки і видно дим.
Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
Вибухи у Мелітополі
У окупованому російськими військами місті Мелітополь Запорізької області сталися вибухи.
Місцеві жителі зазначили, що вибухів було декілька.
Деталі інциденту
Пізніше у соцмережах з’явилися фото- і відеодокази вибухів у Мелітополі.
За попередніми даними, вибухи сталися у районі аеродрому, де базуються російські окупаційні війська.
Російські окупанти та місцеві колаборанти із "адміністрації" Запорізької області, яка базується саме у Мелітополі, поки що не коментують сьогоднішні вибухи.
Нагадаємо, вранці 12 травня в окупованому росіянами Мелітополі також пролунав вибух. Російські пропагандисти заявили, що це був саморобний вибуховий пристрій, який спрацював у сміттєвому баку.