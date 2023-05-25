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У Мелітополі чутно вибухи: дим піднімається в районі аеродрому

25 травня 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Мелітополі чутно вибухи: дим піднімається в районі аеродрому
Російські війська у Мелітополі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У окупованому російськими військами Мелітополі пролунали численні вибухи. В районі аеродрому, де базуються війська РФ, чутно гучні звуки і видно дим.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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Вибухи у Мелітополі

У окупованому російськими військами місті Мелітополь Запорізької області сталися вибухи.

Місцеві жителі зазначили, що вибухів було декілька.

Деталі інциденту

Пізніше у соцмережах з’явилися фото- і відеодокази вибухів у Мелітополі.

За попередніми даними, вибухи сталися у районі аеродрому, де базуються російські окупаційні війська.

Російські окупанти та місцеві колаборанти із "адміністрації" Запорізької області, яка базується саме у Мелітополі, поки що не коментують сьогоднішні вибухи.

Нагадаємо, вранці 12 травня в окупованому росіянами Мелітополі також пролунав вибух. Російські пропагандисти заявили, що це був саморобний вибуховий пристрій, який спрацював у сміттєвому баку.

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