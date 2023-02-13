Мелитополь - детям запретили говорить на украинском языке

Дети в Мелитополе

В Мелитополе детям запретили разговаривать на украинском языке. Данный запрет коснется не только мелитопольских детей, но и тех украинцев, которые бежали от войны в россию.

Об этом сообщает Риа-Мелитополь.

Детям запрещают говорить на украинском

По словам пропагандиста Василия Якеменко, в рф сейчас находится очень много беженцев с Украины, и формируются, далее цитата: "определенные тусовки украинских подростков, которые далеко не всегда комплементарны по отношению к рф".

"На болотах считают, что украинский — язык врага, и он не должен звучать в этой как бы многонациональной стране. Чтобы избежать пресловутых "тусовок украинских подростков", во всех российских школах для детей мигрантов и беженцев должен быть введен запрет на общение на родном языке", — говорит он.

Также Якеменко озвучил мнение, что от этих разговоров на своем родном языке очень недалеко до своей национальной тусовки, а потом до небольшой банды.

"Попали на нашу территорию, будьте добры как можно скорее перенять все те правила, которые существуют на данной территории", — уточнил он.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "кадыровцы" изнасиловали российскую пропагандистку с телеканала НТВ Ольгу Зенкову. Досталось и оператору, работавшему с ней, — мужчину избили.

Telegram-канал обнародовал заявление, которое телеканал НТВ передал следственному комитету россии. В документе отмечается, что пропагандистка Ольга Зенкова и оператор Артем Эпифанов находились в городе по редакционному заданию. 17 января они ужинали в ресторане "Воронцовский", когда на них напали люди в камуфляже, представившиеся "бойцами батальона Ахмат".