Мелітополь - дітям заборонили говорити українською мовою

Діти у Мелітополі

У Мелітополі дітям заборонили розмовляти українською мовою. Ця заборона торкнеться не лише мелітопольських дітей, а й тих українців, які втекли від війни до рф.

Про це повідомляє Риа-Мелітополь.

Дітям забороняють говорити українською

За словами пропагандиста Василя Якеменка, в росії зараз перебуває дуже багато біженців з України, і формуються, далі цитата: "певні тусовки українських підлітків, які далеко не завжди комплементарні стосовно рф".

"На болотах вважають, що українська — мова ворога, і вона не повинна звучати в цій, як би, ніби багатонаціональній країні. Щоб уникнути горезвісних "тусовок українських підлітків", у всіх російських школах для дітей мігрантів і біженців має бути введена заборона на спілкування рідною мовою", — говорить він.

Також Якеменко озвучив думку, що від цих розмов своєю рідною мовою дуже недалеко до своєї національної тусовки, а потім до невеликої банди.

"Потрапили на нашу територію, будьте ласкаві якнайшвидше запозичити всі ці правила, які існують на цій території", — уточнив він.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "кадировці" зґвалтували російську пропагандистку з телеканалу НТВ Ольгу Зенкову. Дісталося й оператору, який працював із нею, — чоловіка побили.

Telegram-канал оприлюднив заяву, яку телеканал НТВ передав слідчому комітету росії. У документі зазначається, що пропагандистка Ольга Зенкова та оператор Артем Епіфанов перебували у місті за редакційним завданням. 17 січня вони вечеряли у ресторані "Воронцовський", коли на них напали люди в камуфляжі, які представилися "бійцями батальйону Ахмат".