Мелітополь - дітям заборонили говорити українською мовою

У Мелітополі дітям забороняють розмовляти українською мовою
У Мелітополі дітям заборонили розмовляти українською мовою. Ця заборона торкнеться не лише мелітопольських дітей, а й тих українців, які втекли від війни до рф.
Про це повідомляє Риа-Мелітополь.
-
День святого Валентина 2023: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку
-
Винищують окупантів та кришать танки у потерті: підрозділ TERRA показали бойові будні під Бахмутом
-
Тривожні дзвіночки: п'ять ознак того, що вам варто негайно звернутися до психотерапевта
-
В Україні змінилися ціни на "стратегічні" продукти
-
У Києві завтра не відключатимуть світло, але є загроза для деяких районів, — YASNO
-
Дейнега натякнув про можливу нову посаду в Міноборони: ким може стати
-
У Берліні впіймали проросійського шпигуна, який прикидався жінкою
-
Ілон Маск може придбати "Манчестер Юнайтед": мільярдер вивчає рентабельність угоди
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
У Києві знайшли змію у пральній машині: як вона туди потрапила — таємниця
Дітям забороняють говорити українською
За словами пропагандиста Василя Якеменка, в росії зараз перебуває дуже багато біженців з України, і формуються, далі цитата: "певні тусовки українських підлітків, які далеко не завжди комплементарні стосовно рф".
"На болотах вважають, що українська — мова ворога, і вона не повинна звучати в цій, як би, ніби багатонаціональній країні. Щоб уникнути горезвісних "тусовок українських підлітків", у всіх російських школах для дітей мігрантів і біженців має бути введена заборона на спілкування рідною мовою", — говорить він.
Також Якеменко озвучив думку, що від цих розмов своєю рідною мовою дуже недалеко до своєї національної тусовки, а потім до невеликої банди.
"Потрапили на нашу територію, будьте ласкаві якнайшвидше запозичити всі ці правила, які існують на цій території", — уточнив він.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "кадировці" зґвалтували російську пропагандистку з телеканалу НТВ Ольгу Зенкову. Дісталося й оператору, який працював із нею, — чоловіка побили.
Telegram-канал оприлюднив заяву, яку телеканал НТВ передав слідчому комітету росії. У документі зазначається, що пропагандистка Ольга Зенкова та оператор Артем Епіфанов перебували у місті за редакційним завданням. 17 січня вони вечеряли у ресторані "Воронцовський", коли на них напали люди в камуфляжі, які представилися "бійцями батальйону Ахмат".