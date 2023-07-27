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В Мелитополе острая нехватка медикаментов: препараты продают из-под полы

27 июля 2023 09:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Мелитополе острая нехватка медикаментов: препараты продают из-под полы
Медикаменты в руках. Фото: xscholarship
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В оккупированном Мирном Мелитопольского района наблюдается критический дефицит медицинских препаратов. Даже отечественные лекарства там недоступны, не упоминая о зарубежных.

Об этом пишет РИА-Мелитополь.

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Дефицит медикаментов

Сообщается, что до войны в поселке функционировала только одна аптека. В начале оккупации в ней продавались товары из гуманитарных поставок, которые были предназначены для Мелитополя. По рассказам местных, в то время стоимость некоторых препаратов в Мирном была ниже, чем в аптеках Мелитополя на 200 гривен, что привлекало к ним жителей города.

Однако сейчас картина изменилась. Медикаменты в Мирном стали редкостью. Аптека была закрыта несколько недель и, по открытии, в ней замечены необычные работники.

По словам одного из посетителей, он пришел в аптеку, но ушел с пустыми руками. В аптеке все полки были пустыми. Работают мужчина-инвалид и женщина в гражданской одежде, вместо традиционных медицинских халатов. Он принимает оплату, а она пытается найти товар. Они говорят, что у них в наличии только российские препараты и их крайне мало из-за проблем с поставками. Местные жители говорят, что аптеку передали под управление церковной общине. 

Напомним, что в Мелитополе российские оккупанты создали "министерство" по отъему чужого имущества. Эта институция имеет обширную иерархию со множеством подразделений.

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