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В Мелитополе оккупанты создали "министерство" по отъему чужого имущества

26 июля 2023 10:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Мелитополе оккупанты создали "министерство" по отъему чужого имущества
Российские оккупанты. Фото: EPA/ALESSANDRO GUERRA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Мелитополе российские оккупанты создали "министерство" по отъему чужого имущества. Эта институция имеет обширную иерархию с множеством подразделений.

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

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В сообщении говорится, что личности руководящего состава этого органа не раскрываются. При посещении сайта Запорожской военно-гражданской администрации в разделе "руководящий состав", информация представлена загадочно.

Без фотографий, но с подписью обозначается Владимир Гаманов, временно исполняющий обязанности главы. Его прошлое связано с Крымом, где в 2021 году он занимал пост в администрации Симферопольского района. Его ближайший заместитель, Игнат Яремчук, также прибыл из Крыма.

В центре всей этой структуры находится Андрей Козенко, который якобы занимает позицию в высшем органе управления экономикой и финансами в Запорожской области. Есть сведения о его причастности к нарушениям в области декларирования доходов в Госдуме.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе оккупанты придумали новый фейк. Они расклеивают ложные листовки в городе и запугивают население на украинском языке.

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