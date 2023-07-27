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У Мелітополі гостра нестача медикаментів: препарати продають з-під поли

27 липня 2023 09:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Мелітополі гостра нестача медикаментів: препарати продають з-під поли
Медикаменти у руках. Фото: xscholarship
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В окупованому Мирному Мелітопольському районі спостерігається критичний дефіцит медичних препаратів. Навіть вітчизняні ліки там недоступні, не згадуючи про закордонні.

Про це пише РІА-Мелітополь.

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Дефіцит медикаментів

Повідомляється, що до війни у селищі функціонувала лише одна аптека. На початку окупації у ній продавалися товари з гуманітарних поставок, призначених для Мелітополя. За розповідями місцевих, на той час вартість деяких препаратів у Мирному була нижчою, ніж в аптеках Мелітополя на 200 гривень, що приваблювало до них мешканців міста.

Проте зараз картина змінилася. Медикаменти у Мирному стали рідкістю. Аптека була закрита кілька тижнів і після відкриття в ній помічені незвичайні працівники.

За словами одного з відвідувачів, він прийшов до аптеки, але пішов із порожніми руками. В аптеці всі полиці були порожні. Працюють чоловік-інвалід та жінка у цивільному одязі, замість традиційних медичних халатів. Він бере оплату, а вона намагається знайти товар. Вони кажуть, що у них лише російські препарати і їх вкрай мало через проблеми з поставками. Місцеві жителі кажуть, що аптеку передали під керування церковною громадою.

Нагадаємо, що в Мелітополі російські окупанти створили "міністерство" з вилучення чужого майна. Ця інституція має велику ієрархію з безліччю підрозділів.

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