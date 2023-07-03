В Мелитополе количество оккупантов превысило местное население, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: "Мы-Украина"

Число российских военных в Мелитополе уже превышает число гражданских, остающихся в оккупированном городе. Коллаборанты пытаются загнать мирных жителей в "добровольческие" военные структуры.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона единых новостей городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Ивана Федорова, в Мелитополе серьезно выросло количество российских захватчиков.

Оккупационные войска, отметил мэр Мелитополя, превратили город в:

большую военную базу;

логистический хаб.

"Люди говорят, что военных россиян больше, чем гражданских", — подчеркнул Федоров.

Речь идет не только о военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, но и о тех российских силах, которые занимаются подавлением украинского сопротивления в тылу.

Давление на местных

Иван Федоров сообщил, что коллаборантская "администрация" во главе с Евгением Балицким пытается создать "добровольческое формирование". Но этот план провалился, потому что жители Мелитополя не спешат воевать за российских оккупантов.

Также оккупанты давят на гражданских, требуя оформлять российские паспорта.

Напомним, что оккупанты уже привезли в Мелитополь крематорий, расположенный на территории детского санатория.