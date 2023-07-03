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У Мелітополі кількість окупантів перевищила місцеве населення, — Федоров

3 липня 2023 07:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Мелітополі кількість окупантів перевищила місцеве населення, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: "Ми-Україна"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість російських військових у Мелітополі уже перевищує число цивільних, які залишаються в окупованому місті. Колаборанти намагаються загнати мирних жителів у “добровольчі” військові структури.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Івана Федорова, у Мелітополі серйозно зросла кількість російських загарбників.

Окупаційні війська, зазначив мер Мелітополя, перетворили місто на:

  • велику військову базу;
  • логістичний хаб.

"Люди кажуть, що військових росіян більше, ніж цивільних", — підкреслив Федоров.

Йдеться не тільки про військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, а й тих російських сил, які займаються придушенням українського опору в тилу.

Тиск на місцевих

Іван Федоров повідомив, що колаборантська "адміністрація" на чолі із Євгеном Балицьким намагається створити "добровольче формування". Та цей план провалився, бо мешканці Мелітополя не поспішають воювати за російських окупантів.

Також окупанти тиснуть на цивільних, вимагаючи оформлювати російські паспорти.

Нагадаємо, що окупанти уже привезли до Мелітополя крематорій, який розташували на території дитячого санаторію.

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