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У Мелітополі окупанти розташували крематорії на території дитячого санаторію

2 липня 2023 11:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Мелітополі окупанти розташували крематорії на території дитячого санаторію
Російський прапор у Мелітополі. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти розташували мобільний крематорій на території дитячого санаторію в Мелітополі. Загарбники всіма способами намагаються приховати реальні втрати на війні в Україні.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.  

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Крематорії окупантів у Мелітополі

"Мобільний крематорій вони також розташували в Мелітополі на території дитячого санаторію, який вони вже давно перетворили на свій військовий шпиталь. Сморід відчувають мешканці декількох районів міста, адже вони його використовують майже цілодобово", — сказав Федоров.

Окрім того, він розповів, що мобільний крематорій, в якому спалюють тіла росіян, перебуває і на території Бердянського порту і працює в режимі 24/7.

"На даний час кремації підлягають близько 50 тіл, нещодавно привезених з районів ведення бойових дій до місцевого моргу", — додав міський голова Мелітополя. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти почали перестрілку із співробітниками ФСБ та комендатури. Ніч для місцевих жителів була неспокійною.

Додамо, окупаційна влада заявляє, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Запоріжжі. 

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