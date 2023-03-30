В Мелитополе коллаборанты начали скрываться, а Балицкий ездит по городу в машине "скорой"
В Мелитополе коллаборанты вынуждены скрываться, напуганные украинскими партизанами. А Евгений Балицкий, который бывает в городе только время от времени, ездит по Мелитополю в машине "скорой".
Об этом сообщило местное издание "Риа-Мелитополь".
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Приказ окупантов
Как узнали журналисты издания, российские оккупанты приказали всем представителям коллаборантской "администрации" Запорожской области, расположенной в Мелитополе, постоянно менять место жительства.
Это связано с постоянными взрывами в городе, которые являются следствием деятельности украинских партизан.
Так что мелитопольские коллаборанты вынуждены постоянно переезжать с места на место.
Более того, скрываются и оккупационные структуры. Так, мелитопольский филиал российской партии власти "Единая россия" переехал на окраину города в здание "Мелитопольской христианской церкви".
Балицкий на "скорой"
Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий выехал за пределы Запорожской области.
Он находится в москве, а в Мелитополь приезжает время от времени. При этом используя для передвижения по городу не привычный джип, а автомобиль скорой помощи.
Старший сын Балицкого с семьей выехал в Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, еще в феврале, по информации официальных властей Мелитополя, гауляйтеру Запорожья Балицкому оккупанты начали готовить замену.
Фото из российских СМИ