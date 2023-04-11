В Мелитополе коллаборанты нашли главных врагов оккупационной "власти"
Российские коллаборанты начали думать о бегстве из Мелитополя, поскольку там участились покушения на предателей Украины. Также коллаборантов возмущают люди, которые не предали Украину и ждут деоккупацию города.
Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".
Мелитопольские коллаборанты в печали
В оккупированном россиянами Мелитополе местные коллаборанты чувствуют себя неуютно из-за постоянных успехов украинских партизан по ликвидации предателей, которые пошли на сотрудничество с российской "администрацией".
По информации СМИ, украинские предатели все чаще подумывают о том, чтобы бежать из города, потому что "спокойной жизни, по всей видимости, не будет".
Главный враг окупантов
Больше всего коллаборантов злят те мелитопольцы, которые не предали родину и ждут деоккупацию города.
Российские приспешники жалуются на тех горожан, которые не хотят получать российские паспорта — и при этом получают получают украинские пенсии и зарплаты, которые выше тех, которые предлагает мелитопольцам российская "администрация".
Поэтому украинцы и ждут деоккупацию Мелитополя, чем и возмущают коллаборантов, не имеющих покоя в подконтрольном россиянам городе.
Напомним, о том, что уничтожение оккупантов и коллаборантов в Мелитополе вызывает панику у врага, говорил и официальный городской голова захваченного города Иван Федоров .