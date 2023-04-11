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В Мелитополе коллаборанты нашли главных врагов оккупационной "власти"

11 апреля 2023 09:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мелитополе коллаборанты нашли главных врагов оккупационной "власти"
Оккупированный с весны 2022 года российскими войсками Мелитополь / Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские коллаборанты начали думать о бегстве из Мелитополя, поскольку там участились покушения на предателей Украины. Также коллаборантов возмущают люди, которые не предали Украину и ждут деоккупацию города.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

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В оккупированном россиянами Мелитополе местные коллаборанты чувствуют себя неуютно из-за постоянных успехов украинских партизан по ликвидации предателей, которые пошли на сотрудничество с российской "администрацией".

По информации СМИ, украинские предатели все чаще подумывают о том, чтобы бежать из города, потому что "спокойной жизни, по всей видимости, не будет".

Главный враг окупантов

Больше всего коллаборантов злят те мелитопольцы, которые не предали родину и ждут деоккупацию города.

Российские приспешники жалуются на тех горожан, которые не хотят получать российские паспорта — и при этом получают получают украинские пенсии и зарплаты, которые выше тех, которые предлагает мелитопольцам российская "администрация".

Поэтому украинцы и ждут деоккупацию Мелитополя, чем и возмущают коллаборантов, не имеющих покоя в подконтрольном россиянам городе.

Напомним, о том, что уничтожение оккупантов и коллаборантов в Мелитополе вызывает панику у врага, говорил и официальный городской голова захваченного города Иван Федоров .

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