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У Мелітополі колаборанти знайшли головних ворогів окупаційної "влади"

11 квітня 2023 09:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Мелітополі колаборанти знайшли головних ворогів окупаційної "влади"
Окупований з весни 2022 року російськими військами Мелітополь / Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські колаборанти почали думати про втечу із Мелітополя, оскільки там почастішали замахи на зрадників України. Також колаборантів обурюють люди, які не зрадили Україну і чекають на деокупацію міста.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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У окупованому росіянами Мелітополі місцеві колаборанти почуваються незатишно через постійні успіхи українських партизанів із ліквідації зрадників, які пішли на співпрацю із російською "адміністрацією".

За інформацією ЗМІ, українські зрадники усе частіше подумують про те, щоб втекти з міста, бо "спокійного життя, як видно, не буде".

Головний ворог окупантів

Найбільше колаборантів злять ті мелітопольці, які не зрадили батьківщину і чекають на деокупацію міста.

Російські посіпаки скаржаться на тих містян, які не хочуть отримувати російські паспорти — і при цьому отримують отримують українські пенсії та зарплати, які є вищими за ті, які пропонує мелітопольцям російська "адміністрація".

Тому українці й чекають на деокупацію Мелітополя, чим і обурюють колаборантів, які не мають спокою у підконтрольному росіянам місті.

Нагадаємо, про те, що знищення окупантів та колаборантів у Мелітополі викликає паніку у ворога, говорив і офіційний міський голова захопленого міста Іван Федоров.

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