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Знищення окупантів та колаборантів у Мелітополі викликає паніку у ворога, — Федоров

9 квітня 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ході телемарафону "Єдині новини" було підбито підсумки активності з ліквідації окупантів та колаборантів у Запорізькому районі. За останні два тижні спостерігається збільшення вибухів на базах ворога та активізація розправи над зрадниками.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, було знищено понад 15 місць розміщення окупантів, серед яких 7 перебували у Мелітополі. На аеродромі та локомотивному депо там сталися інциденти кілька разів. Інші місця розташовувалися у Федорівці, Веселому, біля Токмака, Верхнього Токмака, Мирного та Молочанська.

Увага СБУ була зосереджена на 13 зрадниках. Дев'ять колаборантів із Мелітополя, Кирилівки, Нововасилівки та Веселого перебувають під підозрою. Чотирьох гауляйтерів із Якимівки, Кирилівки, Приазовського та Костянтинівки замінили іншими. Один із них, окупаційний "голова" Якимівки, загинув в автокатастрофі.

В результаті окупанти відчувають паніку і все частіше обговорюють підготовку до відступу. Окупанти та колаборанти не мають права на перебування на українській землі, і кожен із них отримає відплату або від України, або від "своїх".

Нагадаємо, що після численних невдач на фронті та нездатності погасити опір у тилу, російські окупанти почали знімати пропагандистські "фільми" у Мелітополі. Загарбники інсценують "вдалу боротьбу" з диверсантами.

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