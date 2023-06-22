В Мелитополе раздаются взрывы
В оккупированном Мелитополе на юге Запорожской области сегодня утром раздаются взрывы. Местные жители говорят о нескольких мощных взрывах.
Об этом сообщило на своем Telegram-канале местное издание "Ріа-Мелітополь".
Взрывы в Мелитополе
Сегодня, 22 июня, утром в оккупированном россиянами Мелитополе раздались мощные взрывы.
Местные жители слышали по меньшей мере несколько взрывов.
Факт взрывов подтвердил и городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Неудачная работа российской ПВО
Впоследствии местное издание сообщило о работе российской системы противовоздушной обороны.
По информации журналистов "Ріа-Мелітополь", ПВО оккупантов не смогла сбить цель, против которой был нанесен удар.
Что говорят оккупанты
Оккупационная "администрация" Мелитополя традиционно объясняет все взрывы работой ПВО.
О деталях инцидента оккупанты пока ничего не сообщают, обещают уточнить их впоследствии.
Напомним, что несколько дней назад в Мелитополе произошла стрельба между пьяными военными РФ и работниками ФСБ.