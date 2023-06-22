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В Мелитополе раздаются взрывы

22 июня 2023 09:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мелитополе раздаются взрывы
Российские оккупанты в Мелитополе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В оккупированном Мелитополе на юге Запорожской области сегодня утром раздаются взрывы. Местные жители говорят о нескольких мощных взрывах.

Об этом сообщило на своем Telegram-канале местное издание "Ріа-Мелітополь".

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Взрывы в Мелитополе

Сегодня, 22 июня, утром в оккупированном россиянами Мелитополе раздались мощные взрывы.

Местные жители слышали по меньшей мере несколько взрывов.

Взрывы в Мелитополе
Взрывы в Мелитополе

Факт взрывов подтвердил и городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Иван Федоров о взрывах в Мелитополе
Иван Федоров о взрывах в Мелитополе

Неудачная работа российской ПВО

Впоследствии местное издание сообщило о работе российской системы противовоздушной обороны.

По информации журналистов "Ріа-Мелітополь", ПВО оккупантов не смогла сбить цель, против которой был нанесен удар.

В Мелитополе работала ПВО окупантов
В Мелитополе работала ПВО оккупантов

Что говорят оккупанты

Оккупационная "администрация" Мелитополя традиционно объясняет все взрывы работой ПВО.

О деталях инцидента оккупанты пока ничего не сообщают, обещают уточнить их впоследствии.

Оккупанты о взрывах в Мелитополе
Оккупанты о взрывах в Мелитополе

Напомним, что несколько дней назад в Мелитополе произошла стрельба между пьяными военными РФ и работниками ФСБ.

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