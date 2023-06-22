У Мелітополі лунають вибухи
Вокупованому Мелітополі, що на півдні Запорізької області, сьогодні зранку лунають вибухи. Місцеві жителі говорять про кілька потужних вибухів.
Про це повідомило на своєму Telegram-каналі місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
Вибухи у Мелітополі
Сьогодні, 22 червня, зранку в окупованому росіянами Мелітополі пролунали потужні вибухи.
Місцеві жителі чули щонайменше кілька вибухів.
Факт вибухів підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Невдала робота російської ППО
Згодом місцеве видання повідомило про роботу російської системи протиповітряної оборони.
За інформацією журналістів "Ріа-Мелітополь", ППО окупантів не змогла збити ціль, проти якої було завдано удар.
Що говорять окупанти
Окупаційна "адміністрація" Мелітополя традиційно пояснює усі вибухи роботою ППО.
Про деталі інциденту окупанти поки нічого не повідомляють, обіцяють уточнити їх згодом.
Нагадаємо, що кілька днів тому у Мелітополі сталася стрілянина між п'яними військовими РФ та працівниками ФСБ.