У Мелітополі лунають вибухи

Російські окупанти у Мелітополі. Фото: росЗМІ

Вокупованому Мелітополі, що на півдні Запорізької області, сьогодні зранку лунають вибухи. Місцеві жителі говорять про кілька потужних вибухів.

Про це повідомило на своєму Telegram-каналі місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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Вибухи у Мелітополі

Сьогодні, 22 червня, зранку в окупованому росіянами Мелітополі пролунали потужні вибухи.

Місцеві жителі чули щонайменше кілька вибухів.

Вибухи у Мелітополі

Факт вибухів підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Іван Федоров про вибухи у Мелітополі

Невдала робота російської ППО

Згодом місцеве видання повідомило про роботу російської системи протиповітряної оборони.

За інформацією журналістів "Ріа-Мелітополь", ППО окупантів не змогла збити ціль, проти якої було завдано удар.

В Мелітополі працювала ППО окупантів

Що говорять окупанти

Окупаційна "адміністрація" Мелітополя традиційно пояснює усі вибухи роботою ППО.

Про деталі інциденту окупанти поки нічого не повідомляють, обіцяють уточнити їх згодом.

Окупанти про вибухи у Мелітополі

Нагадаємо, що кілька днів тому у Мелітополі сталася стрілянина між п'яними військовими РФ та працівниками ФСБ.