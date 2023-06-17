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У Мелітополі сталася стрілянина між п'яними військовими РФ та працівниками ФСБ

17 червня 2023 09:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Мелітополі сталася стрілянина між п'яними військовими РФ та працівниками ФСБ
Російські окупанти. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти почали перестрілку із співробітниками ФСБ та комендатури. Ніч для місцевих жителів була неспокійною.

Про це повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь.

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Як це сталося

Військові РФ, які жили в одній із квартир дев'ятиповерхівок біля дитячого майданчика "Бастіон" на бульварі 30-річчя Перемоги, почали поводитися гучно з 22:00.

Вони співали пісні, вмикали на всю гучність музику, лаялися та кричали з балконів. Після цього почали стріляти. Це все відбувалося біля комендатури, яка чергувала в корпусі колишнього училища №24.

"Гулянка рашистів дістала місцевих жителів, і вони викликали поліцію. Однак ті впоратися з військовими не змогли. Тому на підмогу прибули: військова поліція, ФСБшнки, співробітники військової комендатури та інших силових відомств", — йдеться у повідомленні.

Також п'яні окупанти вигукували з балкона: 

"Ви щури-тилові, а ми воювали".

Потім взагалі почали стріляти по тих, хто приїхав їх заспокоювати. Врешті-решт нічна гулянка російських солдатів закінчилась тим, що у кваритирі, де вони перебували, вибили двері, побили військових та відвезли невідомо куди. 

Мелітопольці розповіли, що не могли заснути до третьої години ночі через шум та стрілянину.

Нагадаємо, російські окупаційні війська намагаються зробити з Мелітополя логістичний центр. Однак все марно, адже навіть українська залізниця не хоче працювати на ворога.

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