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Федоров розповів про вибух, який зранку пролунав у Мелітополі

5 квітня 2023 21:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Іван Федоров
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що ранковий вибух у місті стався в районі військового аеродрому та локомотивного депо. За його словами, саме там останнім часом відбувається знищення окупантів та ворожої техніки.

Про це сказав Федоров в ефірі телемарафону, передає видання "Новини Мелітополя".

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Вибух пролунав сьогодні, 5 квітня, о 8:20 ранку. 

"Стовідсотковою інформацією не володіємо, тому трохи пізніше чітко прокоментуємо. Але там бачили останнім часом, вчергове там скупчення техніки. Як і в цілому, в тому напрямку, в селищі Веселе за останні дні є величезна концентрація техніки, як слідство вони повністю глушать зв'язок та тероризують місцеве населення", — розповів Федоров.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, у Мелітополі, Запорізької області, пролунали гучні вибухи

Також ми писали, у Мелітополі окупанти в паніці через чутки контрнаступу ЗСУ. Так, вони вже готують плани, якщо українські військові зайдуть у місто. Зокрема, тікати або обстрілювати мирне населення та звинувачувати в цьому українську армію.

Додамо, окупанти у Запорізькій області готуються до оборони. Вони в паніці створюють мінні загородження, наражаючи на небезпеку цивільне населення.

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