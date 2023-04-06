У Мелітополі лунали вибухи: містяни кажуть про "прильоти" на базу окупантів

Окупований росіянами Мелітополь

На окупованій російськими військами території Запорізької області знову лунали вибухи. Окупанти стверджують, що збили усі українські ракети і жертв не мають.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Вибухи у Мелітополі

У ніч з 5 на 6 квітня в окупованому Мелітополі пролунало кілька гучних вибухів.

Згодом місцеве видання "Ріа-Мелітополь" повідомило про те, що вибухів було чотири.

Наслідки нічних вибухів

Звуки вибухів чули мешканців багатьох районів окупованого міста, зокрема, і в центральній частині міста.

В район аеродрому, де базуються російські війська, помчала велика кількість автомобілів швидкої допомоги.

Згодом стало відомо, що "прильоти" справді мали місце по військовій базі окупантів на аеродромі.

Що говорять самі окупанти

Окупаційна "адміністрація" Мелітополя заявила, що уночі мав місце обстріл окупованої території Збройними силами України.

Але, запевнили росіяни, вони героїчно збили усі шість ракет HIMARS, а жертв та постраждалих серед російських військ традиційно немає.

Нагадаємо, що 5 квітня зранку у Мелітополі також вибухало, в районі військового аеродрому та локомотивного депо. За словами мера міста Івана Федорова, саме там останнім часом відбувається знищення окупантів та ворожої техніки.

Фото з російських ЗМІ