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В Мелитополе оккупанты продолжают массово похищать людей, — Федоров

31 мая 2023 19:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Мелитополе оккупанты продолжают массово похищать людей, — Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Мелитополе началась новая волна террора от российских оккупантов. Российские военные не перестают похищать местное население.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Федоров сообщает, что российские войска, как огня, боятся "прорыва" на временно оккупированных территориях, а потому ищут партизан среди гражданского населения.

"Только в мае захватчики забрали и удерживают по меньшей мере десять мирных жителей Мелитополя, среди которых и ветеран журналистики Ирина Левченко вместе с мужем Александром. Похищение гражданских, их содержание незаконными силовыми структурами, пытки, чтобы заставить признаться в несуществующих преступлениях, депортация - за эти преступления должно отвечать перед международным сообществом", — написал Федоров.

Напомним, в оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне обустроили с десяток застенков. Украинских граждан, задержанных под надуманными предлогами, там избивают и пытают электрическим током.

Добавим, в Мелитополе российские кафиры похитили супругов Левченко, Ирину и Александра. Ирина Левченко, обвиняемая в терроризме, работала журналистом в общенациональных украинских медиа.

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