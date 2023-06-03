У Мелітополі медик відмовив дитині в лікуванні через відсутність громадянства РФ

Діти у Мелітополі. Фото: google

Нещодавній інцидент, пов'язаний із відмовою у госпіталізації дитини, викликав обурення у Мелітополі. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.

Про це пише Ріа-Мелітополь.

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У повідомленні вказується, що дитина отримала травму, з підозрою на перелом ноги та струс мозку. Була викликана швидка допомога, але замість того, щоб одразу розпочинати лікування, лікар швидкої допомоги поставив перше питання, якої країни громадянин ця дитина.

Не зупиняючись на цьому, медик почав допитувати дитину про сімейні обставини, цікавлячись, де працюють її батьки та як у сім'ї ставляться до наступу Збройних сил України. У результаті, за заявою батьків, дитина не була госпіталізована.

Нагадаємо, що в Мелітополі почалася нова хвиля терору від російських окупантів. Російські військові не перестають викрадати місцеве населення.

Російські війська, як вогню, бояться "прориву" на тимчасово окупованих територіях, а тому шукають партизанів серед цивільного населення.