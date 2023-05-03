В Мелитополе оккупанты пугают депортацией тех, кто не получил паспорт РФ
В оккупированном Мелитополе российские военные ходят по квартирам и проверяют документы. Тем, кто отказывается оформлять российские паспорта, угрожают депортацией.
Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".
Угрозы депортации
В Мелитополе российские оккупанты начали угрожать выселением тем местным жителям, которые до сих пор не согласились получить российские паспорта.
Военные РФ обходят квартиры и требуют предъявить документы. Тем, кто показывает паспорт, обещают прийти с повторным визитом.
Если до этого времени украинцы не получат российские документы, их обещают депортировать, а имущество конфисковать.
Такая же ситуация и в окрестных селах.
Аресты и проверки на улицах
Кроме того, некоторых местных жителей, у которых нет российских документов, забирают в комендатуру.
Также оккупанты проводят тотальные проверки прямо на улице. При этом проверяют не только документы, но и телефоны.
Напомним, что в Мелитополе российская оккупационная "администрация" практически каждый день экспроприирует чужое имущество. "Национализируются" как квартиры, так и бизнес-помещения, в частности, магазины, кафе и офисы.