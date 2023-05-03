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В Мелитополе оккупанты пугают депортацией тех, кто не получил паспорт РФ

3 мая 2023 07:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мелитополе оккупанты пугают депортацией тех, кто не получил паспорт РФ
Выдача паспортов России на оккупированных территориях Фото: российские СМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В оккупированном Мелитополе российские военные ходят по квартирам и проверяют документы. Тем, кто отказывается оформлять российские паспорта, угрожают депортацией.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

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Угрозы депортации

В Мелитополе российские оккупанты начали угрожать выселением тем местным жителям, которые до сих пор не согласились получить российские паспорта.

Военные РФ обходят квартиры и требуют предъявить документы. Тем, кто показывает паспорт, обещают прийти с повторным визитом.

Если до этого времени украинцы не получат российские документы, их обещают депортировать, а имущество конфисковать.

Такая же ситуация и в окрестных селах.

Аресты и проверки на улицах

Кроме того, некоторых местных жителей, у которых нет российских документов, забирают в комендатуру.

Также оккупанты проводят тотальные проверки прямо на улице. При этом проверяют не только документы, но и телефоны.

Напомним, что в Мелитополе российская оккупационная "администрация" практически каждый день экспроприирует чужое имущество. "Национализируются" как квартиры, так и бизнес-помещения, в частности, магазины, кафе и офисы.

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