У Мелітополі окупанти пришвидшили "націоналізацію" приватного майна

Російські військові в окупованому Мелітополі. Фото: росЗМІ

У Мелітополі російська окупаційна "адміністрація" практично щодня експропріює чуже майно. "Націоналізуються" як квартири, так і бізнес-помешкання, зокрема, крамниці, кав’ярні та офіси.

Про це повідомляє мелітопольське видання "Ріа-Мелітополь".

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Окупанти відбирають бізнес

Окупаційна "адміністрація" Мелітополя пришвидшила темпи експропріації чужого майна.

Йдеться, зокрема, про крамниці, кав’ярні та офіси.

В останній час оголошення про ті чи інші "націоналізовані" об’єкти з’являються на сайті "адміністрації" практично щодня.

Ці бізнес-приміщення окупанти називають "нічийним майном".

"Націоналізація" квартир

Крім того, окупанти відбирають у мелітопольців квартири.

При цьому вони оформлюють свої списки "націоналізованого" житлового фонду вкрай недбало.

Так, у реєстрах навіть не вказують номери експропрійованих квартир, пишучи щось на кшталт "другий поверх, квартира праворуч".

Нагадаємо, що російські окупанти відібрали у законних власників популярну базу відпочинку в Кирилівці "Адмірал", що розташована на Федотовій косі.