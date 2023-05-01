У Мелітополі окупанти пришвидшили "націоналізацію" приватного майна
У Мелітополі російська окупаційна "адміністрація" практично щодня експропріює чуже майно. "Націоналізуються" як квартири, так і бізнес-помешкання, зокрема, крамниці, кав’ярні та офіси.
Про це повідомляє мелітопольське видання "Ріа-Мелітополь".
Окупанти відбирають бізнес
Окупаційна "адміністрація" Мелітополя пришвидшила темпи експропріації чужого майна.
Йдеться, зокрема, про крамниці, кав’ярні та офіси.
В останній час оголошення про ті чи інші "націоналізовані" об’єкти з’являються на сайті "адміністрації" практично щодня.
Ці бізнес-приміщення окупанти називають "нічийним майном".
"Націоналізація" квартир
Крім того, окупанти відбирають у мелітопольців квартири.
При цьому вони оформлюють свої списки "націоналізованого" житлового фонду вкрай недбало.
Так, у реєстрах навіть не вказують номери експропрійованих квартир, пишучи щось на кшталт "другий поверх, квартира праворуч".
Нагадаємо, що російські окупанти відібрали у законних власників популярну базу відпочинку в Кирилівці "Адмірал", що розташована на Федотовій косі.