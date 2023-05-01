Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Мелітополі окупанти пришвидшили "націоналізацію" приватного майна arrow

У Мелітополі окупанти пришвидшили "націоналізацію" приватного майна

1 травня 2023 10:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Мелітополі окупанти пришвидшили "націоналізацію" приватного майна
Російські військові в окупованому Мелітополі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Мелітополі російська окупаційна "адміністрація" практично щодня експропріює чуже майно. "Націоналізуються" як квартири, так і бізнес-помешкання, зокрема, крамниці, кав’ярні та офіси.

Про це повідомляє мелітопольське видання "Ріа-Мелітополь".

Читайте також:

Окупанти відбирають бізнес

Окупаційна "адміністрація" Мелітополя пришвидшила темпи експропріації чужого майна.

Йдеться, зокрема, про крамниці, кав’ярні та офіси.

В останній час оголошення про ті чи інші "націоналізовані" об’єкти з’являються на сайті "адміністрації" практично щодня.

Ці бізнес-приміщення окупанти називають "нічийним майном".

"Націоналізація" квартир

Крім того, окупанти відбирають у мелітопольців квартири.

При цьому вони оформлюють свої списки "націоналізованого" житлового фонду вкрай недбало.

Так, у реєстрах навіть не вказують номери експропрійованих квартир, пишучи щось на кшталт "другий поверх, квартира праворуч".

Нагадаємо, що російські окупанти відібрали у законних власників популярну базу відпочинку в Кирилівці "Адмірал", що розташована на Федотовій косі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB