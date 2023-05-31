Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мелитополе оккупанты организовали около десяти пыточных arrow

В Мелитополе оккупанты организовали около десяти пыточных

31 мая 2023 09:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мелитополе оккупанты организовали около десяти пыточных
Российские военные в Мелитополе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне обустроили с десяток пыточных. Украинских граждан, задержанных под надуманными предлогами, там избивают и пытают электрическим током.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

Читайте также:

Пыточные в Мелитополе

По информации издания, российские оккупационные войска организовали только в Мелитополе, где расположена оккупационная "администрация" Запорожской области, около десяти пыточных.

В частности, людей допрашивают в бывшем помещении 24-го училища, где оккупанты обустроили свою комендатуру.

Украинцев, задержанных и заточенных в пыточных, бьют по шейным позвонкам и пытают током, подключая провода к гениталиям.

Другие оккупированные города

Российские захватчики организовали пыточные и в других населенных пунктах оккупированной части Запорожской области.

Так, известно, что в Васильевке пыткой украинских граждан занимаются кадыровцы.

Напомним, что в Мелитополе российские оккупанты похитили супругов Ирины и Александра Левченко.

Ирина Левченко долгое время работала журналистом в общенациональных периодических изданиях.

Ирина и Александр исчезли еще 6 мая, но только в конце месяца удалось узнать, что произошло с супругами Левченко.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас