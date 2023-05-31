В Мелитополе оккупанты организовали около десяти пыточных

Российские военные в Мелитополе. Фото: росСМИ

В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне обустроили с десяток пыточных. Украинских граждан, задержанных под надуманными предлогами, там избивают и пытают электрическим током.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

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Пыточные в Мелитополе

По информации издания, российские оккупационные войска организовали только в Мелитополе, где расположена оккупационная "администрация" Запорожской области, около десяти пыточных.

В частности, людей допрашивают в бывшем помещении 24-го училища, где оккупанты обустроили свою комендатуру.

Украинцев, задержанных и заточенных в пыточных, бьют по шейным позвонкам и пытают током, подключая провода к гениталиям.

Другие оккупированные города

Российские захватчики организовали пыточные и в других населенных пунктах оккупированной части Запорожской области.

Так, известно, что в Васильевке пыткой украинских граждан занимаются кадыровцы.

Напомним, что в Мелитополе российские оккупанты похитили супругов Ирины и Александра Левченко.

Ирина Левченко долгое время работала журналистом в общенациональных периодических изданиях.

Ирина и Александр исчезли еще 6 мая, но только в конце месяца удалось узнать, что произошло с супругами Левченко.