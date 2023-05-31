В Мелитополе оккупанты организовали около десяти пыточных
В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне обустроили с десяток пыточных. Украинских граждан, задержанных под надуманными предлогами, там избивают и пытают электрическим током.
Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".
Пыточные в Мелитополе
По информации издания, российские оккупационные войска организовали только в Мелитополе, где расположена оккупационная "администрация" Запорожской области, около десяти пыточных.
В частности, людей допрашивают в бывшем помещении 24-го училища, где оккупанты обустроили свою комендатуру.
Украинцев, задержанных и заточенных в пыточных, бьют по шейным позвонкам и пытают током, подключая провода к гениталиям.
Другие оккупированные города
Российские захватчики организовали пыточные и в других населенных пунктах оккупированной части Запорожской области.
Так, известно, что в Васильевке пыткой украинских граждан занимаются кадыровцы.
Напомним, что в Мелитополе российские оккупанты похитили супругов Ирины и Александра Левченко.
Ирина Левченко долгое время работала журналистом в общенациональных периодических изданиях.
Ирина и Александр исчезли еще 6 мая, но только в конце месяца удалось узнать, что произошло с супругами Левченко.