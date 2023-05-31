Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Мелітополі окупанти організували близько десяти катівень arrow

У Мелітополі окупанти організували близько десяти катівень

31 травня 2023 09:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Мелітополі окупанти організували близько десяти катівень
Російські військові у Мелітополі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни облаштували з десяток катівень. Українських громадян, затриманих під надуманими приводами, там б’ють і катують електричним струмом.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

Читайте також:

Катівні у Мелітополі

За інформацією видання, російські окупаційні війська організували тільки у Мелітополі, де розташована окупаційна "адміністрація" Запорізької області, близько десяти катівень.

Зокрема, людей допитують у колишньому приміщенні 24-го училища, де окупанти облаштували свою комендатуру.

Українців, затриманих і запроторених до катівень, б’ють по шийних хребцях та катують струмом, підключаючи дроти до геніталій.

Інші окуповані міста

Російські загарбники організували катівні і в інших населених пунктах окупованої частини Запорізької області.

Так, відомо, що у Василівці катуванням українських громадян займаються кадировці.

Нагадаємо, що у Мелітополі російські окупанти викрали подружжя Ірини та Олександра Левченків. 

Ірина Левченко довгий час працювала журналістом загальнонаціональних періодичних виданнях.

Ірина та Олександр зникли ще 6 травня, але лише у кінці місяця вдалося дізнатися, що сталося із подружжям Левченків.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB