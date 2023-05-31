У Мелітополі окупанти організували близько десяти катівень

Російські військові у Мелітополі. Фото: росЗМІ

В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни облаштували з десяток катівень. Українських громадян, затриманих під надуманими приводами, там б’ють і катують електричним струмом.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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Катівні у Мелітополі

За інформацією видання, російські окупаційні війська організували тільки у Мелітополі, де розташована окупаційна "адміністрація" Запорізької області, близько десяти катівень.

Зокрема, людей допитують у колишньому приміщенні 24-го училища, де окупанти облаштували свою комендатуру.

Українців, затриманих і запроторених до катівень, б’ють по шийних хребцях та катують струмом, підключаючи дроти до геніталій.

Інші окуповані міста

Російські загарбники організували катівні і в інших населених пунктах окупованої частини Запорізької області.

Так, відомо, що у Василівці катуванням українських громадян займаються кадировці.

Нагадаємо, що у Мелітополі російські окупанти викрали подружжя Ірини та Олександра Левченків.

Ірина Левченко довгий час працювала журналістом загальнонаціональних періодичних виданнях.

Ірина та Олександр зникли ще 6 травня, але лише у кінці місяця вдалося дізнатися, що сталося із подружжям Левченків.