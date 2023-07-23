Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мелитополе оккупанты перешли к новой стадии террора: детали arrow

В Мелитополе оккупанты перешли к новой стадии террора: детали

23 июля 2023 22:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Мелитополе оккупанты перешли к новой стадии террора: детали
Российские оккупанты. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска на временно оккупированных участках Украины ужесточили контроль над личной информацией местных жителей. Оккупанты проверяют мобильные устройства на предмет украинской музыки.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Новый этап террора

По словам Федорова, российская сторона ищет новые способы давления на местное население. 

"Вначале они искали улики взаимодействия с антиоккупационными силами, а потом просматривали сообщения в приложениях общения, пытаясь найти основания для обвинений в "экстремизме", — заявил он.

Теперь, как утверждает Федоров, внимание сосредоточено на изображениях и аудиозаписях. Людей заставляют убирать фото с символикой Украины, а украинские треки они осуждают как "нацистскими".

Напомним, что временно оккупированный Мелитополь оккупанты превратили в центр репрессий в Запорожской области. В частности, в городе оккупационные власти создают "отряды пенсионеров" для российской пропаганды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз