В Мелитополе оккупанты перешли к новой стадии террора: детали

Российские оккупанты. Фото: google

Российские войска на временно оккупированных участках Украины ужесточили контроль над личной информацией местных жителей. Оккупанты проверяют мобильные устройства на предмет украинской музыки.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, российская сторона ищет новые способы давления на местное население.

"Вначале они искали улики взаимодействия с антиоккупационными силами, а потом просматривали сообщения в приложениях общения, пытаясь найти основания для обвинений в "экстремизме", — заявил он.

Теперь, как утверждает Федоров, внимание сосредоточено на изображениях и аудиозаписях. Людей заставляют убирать фото с символикой Украины, а украинские треки они осуждают как "нацистскими".

Напомним, что временно оккупированный Мелитополь оккупанты превратили в центр репрессий в Запорожской области. В частности, в городе оккупационные власти создают "отряды пенсионеров" для российской пропаганды.