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Россияне превратили Мелитополь в центр репрессий Запорожской области, — Федоров

16 июля 2023 09:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Запорожская область: Федоров рассказал, что россияне превратили Мелитополь в центр репрессий
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Временно оккупированный Мелитополь оккупанты превратили в центр репрессий в Запорожской области. В частности, в городе оккупационные власти создают "отряды пенсионеров" для российской пропаганды.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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"Отряды пенсионеров"

По словам Федорова, россияне используют пожилых людей для политических пропагандитских целей так же, как это делалось в эпоху коммунизма.

"Я бы сказал, что это эпоха в прошлое, это взгляд в коммунистическое прошлое и они видели как это организовывалось раньше. Когда бешеные люди пожилого возраста собирались вроде бы отстаивали свои интересы, а политики-коммунисты использовали в своих политических пропагандитских целях. Именно по этому по накатанному принципу они идут", — говорит Федоров.

И добавляет, что сегодня такие отряды существуют и в РФ. Пенсионеров выбрали в качестве "самых компетентных" людей, которые могут рассказывать о политике.

"Мелитополь — центр репрессий"

Отвечая на вопрос, почему эти отряды основали именно в Мелитополе, он говорит, что оккупанты выбрали город как центр репрессий.

"Почему именно в Мелитополе они именно такой организовали отряд? Потому что Мелитополь, к сожалению, сегодня врагом избран в качестве центра репрессий как административного вражеского центра во временно оккупированной Запорожской области", — говорит Федоров.

 

Напомним, за минувшие сутки оккупанты нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек.

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