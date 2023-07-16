Запорожская область: Федоров рассказал, что россияне превратили Мелитополь в центр репрессий

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: google

Временно оккупированный Мелитополь оккупанты превратили в центр репрессий в Запорожской области. В частности, в городе оккупационные власти создают "отряды пенсионеров" для российской пропаганды.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Отряды пенсионеров"

По словам Федорова, россияне используют пожилых людей для политических пропагандитских целей так же, как это делалось в эпоху коммунизма.

"Я бы сказал, что это эпоха в прошлое, это взгляд в коммунистическое прошлое и они видели как это организовывалось раньше. Когда бешеные люди пожилого возраста собирались вроде бы отстаивали свои интересы, а политики-коммунисты использовали в своих политических пропагандитских целях. Именно по этому по накатанному принципу они идут", — говорит Федоров.

И добавляет, что сегодня такие отряды существуют и в РФ. Пенсионеров выбрали в качестве "самых компетентных" людей, которые могут рассказывать о политике.

"Мелитополь — центр репрессий"

Отвечая на вопрос, почему эти отряды основали именно в Мелитополе, он говорит, что оккупанты выбрали город как центр репрессий.

"Почему именно в Мелитополе они именно такой организовали отряд? Потому что Мелитополь, к сожалению, сегодня врагом избран в качестве центра репрессий как административного вражеского центра во временно оккупированной Запорожской области", — говорит Федоров.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек.