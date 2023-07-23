У Мелітополі окупанти перейшли до нової стадії терору: деталі

Російські окупанти. Фото: google

Російські війська на тимчасово окупованих ділянках України посилили контроль за особистою інформацією місцевих жителів. Окупанти перевіряють мобільні пристрої щодо української музики.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, російська сторона шукає нові засоби тиску на місцеве населення.

"Спочатку вони шукали докази взаємодії з антиокупаційними силами, а потім переглядали повідомлення у додатках спілкування, намагаючись знайти підстави для звинувачень в "екстремізмі", — заявив він.

Тепер, як стверджує Федоров, увага зосереджена на зображеннях та аудіозаписах. Людей змушують прибирати фото із символікою України, а українські треки вони засуджують як "нацистські".

Нагадаємо, що тимчасово окупований Мелітополь окупанти перетворили на центр репресій у Запорізькій області. Зокрема, в місті окупаційна влада створює "загони пенсіонерів" для російської пропаганди.