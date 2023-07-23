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У Мелітополі окупанти перейшли до нової стадії терору: деталі

23 липня 2023 22:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Мелітополі окупанти перейшли до нової стадії терору: деталі
Російські окупанти. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська на тимчасово окупованих ділянках України посилили контроль за особистою інформацією місцевих жителів. Окупанти перевіряють мобільні пристрої щодо української музики.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, російська сторона шукає нові засоби тиску на місцеве населення.

"Спочатку вони шукали докази взаємодії з антиокупаційними силами, а потім переглядали повідомлення у додатках спілкування, намагаючись знайти підстави для звинувачень в "екстремізмі", — заявив він.

Тепер, як стверджує Федоров, увага зосереджена на зображеннях та аудіозаписах. Людей змушують прибирати фото із символікою України, а українські треки вони засуджують як "нацистські".

Нагадаємо, що тимчасово окупований Мелітополь окупанти перетворили на центр репресій у Запорізькій області. Зокрема, в місті окупаційна влада створює "загони пенсіонерів" для російської пропаганди.

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