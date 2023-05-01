В Мелитополе оккупанты ускорили "национализацию" частного имущества
В Мелитополе российская оккупационная "администрация" практически каждый день экспроприирует чужое имущество. "Национализируются" как квартиры, так и бизнес-помещения, в частности, магазины, кафе и офисы.
Об этом сообщает мелитопольское издание "Риа-Мелитополь".
Оккупанты отбирают бизнес
Оккупационная "администрация" Мелитополя ускорила темпы экспроприации чужого имущества.
Речь идет, в частности, о магазинах, кафе и офисах.
В последнее время объявления о тех или иных "национализированных" объектах появляются на сайте "администрации" практически ежедневно.
Эти бизнес-помещения оккупанты называют "ничейным имуществом".
"Национализация" квартир
Кроме того, оккупанты отбирают у мелитопольцев квартиры.
При этом они оформляют свои списки "национализированного" жилищного фонда крайне небрежно.
Так, в реестрах даже не указывают номера экспроприированных квартир, пишу что-то вроде "второй этаж, квартира справа".
Напомним, что российские оккупанты отобрали у законных владельцев популярную базу отдыха в Кирилловке "Адмирал", расположенную на Федотовой косе.