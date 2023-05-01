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В Мелитополе оккупанты ускорили "национализацию" частного имущества

1 мая 2023 10:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мелитополе оккупанты ускорили "национализацию" частного имущества
Российские военные в оккупированном Мелитополе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Мелитополе российская оккупационная "администрация" практически каждый день экспроприирует чужое имущество. "Национализируются" как квартиры, так и бизнес-помещения, в частности, магазины, кафе и офисы.

Об этом сообщает мелитопольское издание "Риа-Мелитополь".

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Оккупанты отбирают бизнес

Оккупационная "администрация" Мелитополя ускорила темпы экспроприации чужого имущества.

Речь идет, в частности, о магазинах, кафе и офисах.

В последнее время объявления о тех или иных "национализированных" объектах появляются на сайте "администрации" практически ежедневно.

Эти бизнес-помещения оккупанты называют "ничейным имуществом".

"Национализация" квартир

Кроме того, оккупанты отбирают у мелитопольцев квартиры.

При этом они оформляют свои списки "национализированного" жилищного фонда крайне небрежно.

Так, в реестрах даже не указывают номера экспроприированных квартир, пишу что-то вроде "второй этаж, квартира справа".

Напомним, что российские оккупанты отобрали у законных владельцев популярную базу отдыха в Кирилловке "Адмирал", расположенную на Федотовой косе.

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