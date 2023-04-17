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В Мелитополе оккупанты начали вторую волну "отжима" имущества

17 апреля 2023 08:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Мелитополе оккупанты начали вторую волну "отжима" имущества
Российский оккупант в Мелитополе. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В городе Мелитополь на востоке Украины началась вторая волна отъема недвижимости у жителей. Руководители обслуживающих коммунальных предприятий получили указание забирать жилье у тех, кто не оплачивал коммунальные услуги. 

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

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Эти приказы, как сообщается, приходят от оккупационной администрации, которая пытается собрать как можно больше денег с населения перед своим уходом из города.

Кроме того, такой отбор имущества может дать возможность национализировать дополнительное количество квартир и домов, которые не удалось отобрать у жителей в первую волну. 

Согласно отчетам, за некоторой недвижимостью мелитопольцев, которые были вынуждены эвакуироваться, смотрят родственники, однако они не в состоянии оплатить все коммунальные услуги за это жилье. Также те, кто покинул город, не могут выполнять эту обязанность.

Поэтому квартальные и старшие по домам получили новую установку — предоставить списки неплательщиков за коммунальные услуги в оккупационную администрацию. Однако, эта новость вызвала недовольство и возмущение у местных жителей, которые считают это несправедливым и незаконным действием. 

Они выступают против отбора своей собственности и требуют защиты своих прав. Ситуация остается напряженной, и дальнейшие действия местных властей пока остаются неизвестными.

Напомним, что в захваченный Мелитополь Запорожской области, российские оккупанты свозят все больше мобилизованных. Среди "новичков" много чеченцев и осетинов.

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